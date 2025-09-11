Хліб здорожчає попри гарний врожай: чому українцям варто готуватися до зростання цін

Хліб / © pixabay.com

Реклама

Незважаючи на те, що цьогорічний урожай пшениці в Україні залишився на рівні минулого року (близько 22 мільйонів тонн), українцям варто готуватися до подальшого зростання цін на хліб. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, що ключові чинники здорожчання криються не в сировині, а в інших складниках виробництва.

Про це він розповів в інтерв’ю «Главреду».

Марчук зазначив, що частка пшениці в кінцевій вартості хліба становить лише 20–25%. Основними ж причинами зростання цін є:

Реклама

Логістика та пально-мастильні матеріали: їхня вартість постійно зростає.

Витрати на енергоносії: хлібозаводи працюють на газі та електроенергії, які здорожчали від 1 серпня 2025 року.

Висока інфляція: в Україні вона сягає близько 22%.

Оплата праці: зарплати працівників хлібозаводів, що є критичною інфраструктурою, мають бути не меншими за 20 тис. грн.

Курс валют: виробництво залежить від імпортних комплектувальних, які закуповуються за долари та євро.

Експерт додав, що ціни на хліб стабільно зростають уже дев’ять місяців поспіль. За його прогнозами, до кінця 2025 року хліб може здорожчати приблизно на 20–25%, що відповідає динаміці минулого року.

Нагадаємо, в Україні протягом року ціни на хліб зростуть на суму до 25% через зменшення врожаю.

Замість звичного зростання цін на ринку українських тепличних огірків спостерігається нетипова ситуація: ціни стрімко падають. За даними аналітиків, виробники були змушені знизити вартість своєї продукції на тлі значного збільшення пропозиції та низького попиту.

В Україні ціни на білокачанну капусту на ринку почали стрімко знижуватися, оскільки виробники практично всіх регіонів розпочали збирання пізніх сортів цього овоча.