Хліб в Україні здорожчає: експерт відповів, як зростуть ціни 2025 року

Економіст Іван Ус пояснив, що ціни на хліб в Україні зростуть щонайменше до 55 грн.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Хліб в Україні здорожчає: експерт відповів, як зростуть ціни 2025 року

Ціни на хліб в Україні 2025 / © Pixabay

Ціни на хліб в Україні можуть зрости, але не миттєво і приблизно до 55 грн за буханку.

Про це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів в ефірі День.LIVE.

Він зазначив, що стабілізація валютного курсу здатна сприяти певному зниженню цін на імпорт. Водночас зростання вартості пального й надалі впливатиме на здорожчання продуктів, зокрема хліба.

«Щодо внутрішньої української ситуації: той же хліб. Ми розуміємо, що пшениця наша, потужності виробництва — наші. Зрозуміло, що фактор пального також впливає. Зростання цін на пальне — ось, що може підштовхнути ціни догори. Тому скажу так, тут зростання, на жаль, буде», — сказав Ус.

За прогнозами експерта, хліб в Україні може коштувати до 55 грн.

«Це не буде за 60 грн і далі. Я розумію, що ракета може прилетіти і пошкодити підприємтсва з виробництва і випікання хлібу, і тоді ціни зростуть елементарно через скорочення пропозицій… Але казати, що формуються підстави для шаленого зростання… Звісно, через місяць-два ми перевіримо це. Адже це ж поки слова. Тож, подивимося, що буде з хлібом. На відміну від валют, я не думаю, що буде скорочення цін», — пояснив він.

Нагадаємо, в Україні ціна на борщовий набір поступово знижується. Через погоду навесні врожай 2025 року сильно постраждав. Проте надалі країна очікує приросту врожаю овочів — до 800 тисяч тонн.

Ціна на борщовий набір почне поступово знижуватися наприкінці літа-2025.

Тим часом є продукти, що вже зараз демонструють стрімке здорожчання. За даними фахівців, від червня до липня 2025 року їхня вартість значно зросла.

