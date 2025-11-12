Хліб знову здорожчає?: економіст розкрив реальний прогноз цін

Хліб / © Pixabay

Реклама

Зростання вартості хліба масових сортів в Україні залишатиметься помірним, навіть попри інфляційний тиск і воєнні ризики.

Про це заявив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю Главреду.

За його словами, ціни на хліб масових сортів не перевищуватимуть 2% на місяць, незалежно від ситуації на ринку.

Реклама

“Якщо подивитися на історію зміни цін, навіть у критичному 2022 році, коли інфляція сягала 27%, хліб подорожчав лише на 20,5%. Наші виробники — соціально орієнтовані, і різких стрибків не допустять”, — пояснив експерт.

Масовий хліб — стабільний, але преміум-випічка дорожчатиме

Пендзин зазначив, що суттєві коливання можливі лише у сегменті кондитерських виробів — тортів, печива, булочок, преміум-випічки.

Ціни на таку продукцію можуть зростати швидше, оскільки частину витрат виробники хліба покривають за рахунок кондитерки.

“Хліб масових сортів не подорожчає більше ніж на 2% на місяць. Інша справа — кондитерка. Там можливі суттєві коливання, бо бізнес компенсує витрати”, — наголосив він.

Реклама

Чи здорожчає в Україні хліб — прогноз

Економіст розкритикував заяви деяких представників галузевих асоціацій, які прогнозували різке подорожчання хліба.

“Навіщо дурити людей? Такі прогнози не мають підстав. Виробники чудово розуміють, що значне підвищення цін одразу приверне увагу Антимонопольного комітету та правоохоронців”, — зазначив Пендзин.

За його прогнозами, максимальне подорожчання хліба 2025 року залишиться в межах 2% на місяць, а в окремі періоди може бути навіть нижчим.

Раніше повідомлялось, що до кінця 2025 року українці можуть очікувати підвищення цін на деякі харчові продукти, зокрема м’ясо, фрукти та олію, водночас овочі та яйця наразі не здорожчали.