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Хліб знову здорожчає: експерт назвав причини зростання цін
Оптимістичних прогнозів щодо стабілізації вартості хлібобулочних виробів немає.
Ціни на хліб в Україні 2025 року зростатимуть приблизно на 1,5–2% щомісяця, а загалом до кінця року можуть збільшитися ще на 20%.
Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтерв’ю “Главреду”.
За його словами, оптимістичних прогнозів щодо стабілізації вартості хлібобулочних виробів немає, адже продовжуються ті ж тенденції, які вплинули на зростання цін у 2024 році.
Серед головних причин здорожчання:
зростання собівартості виробництва – через здорожчання комплектуючих, енергоносіїв та логістики;
дефіцит робочої сили внаслідок мобілізації – підприємства змушені інвестувати в автоматизацію, що збільшує витрати;
інфляція – на кінець 2024 року вона становила 12%, а на початку 2025-го вже перевищила 13%;
дефіцит продовольчої пшениці у світі, що створює конкуренцію за ресурси та штовхає ціни вгору як на зовнішніх, так і на внутрішньому ринку.
“2025 рік, на жаль, теж буде характеризуватися зростанням ціни на хліб”, – резюмував Марчук.
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