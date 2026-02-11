- Дата публікації
«Хочуть, щоб дозволили продавати ліки в кіосках з шаурмою»: політолог пояснив причини атак на аптечні мережі
Останніми тижнями в Україні відбувається спланована інформаційна атака на фармацевтичний ринок, метою якої є спроба добитися продажу продажу лікарських засобів поза кваліфікованою аптечною системою, заявив політолог Кирило Сазонов.
За його словами, йдеться про системний тиск на галузь через публічні заяви посадовців, втягування АМКУ та масове розміщення замовних матеріалів у медіа.
«Останні тижні йде жорсткий накат на фармацевтичний ринок. Прямо спланована хвиля атаки на цілу індустрію. Тут і Генпрокурор із заявами, і давнє розслідування АМКУ, і тонни замовних матеріалів, переважно на сайтах-помийках. Усіма силами намагаються переконати нас, що фармацевти – це щось погане, і їх узагалі потрібно оминати стороною», – зазначив Сазонов.
Він наголосив, що не пригадує випадків, коли на цілу галузь здійснювався настільки інтенсивний інформаційний тиск.
На думку політолога, «весь цей потік чорного піару проти фармацевтів – це спроба недобросовісних ділків переконати уряд дозволити торгувати ліками будь-кому і будь-де – від супермаркетів і автозаправок до тату-салонів і кіосків із шаурмою».
«Просто знищити ринок, щоб хтось міг розкласти у себе на прилавках ібупрофен і продавати його як насіння. Наплювати на облік, контроль якості та безпеку пацієнтів – пустити все на самоплив, бо хтось дуже хоче заробляти на торгівлі ліками», – вважає він.
Сазонов також заявив, що в інформаційну кампанію, за його оцінкою, вкладаються значні кошти.
«У це зараз вливаються величезні гроші – на купівлю медіа, експертів і, не хочеться в це вірити, але, очевидно, і гучні заяви окремих представників влади з’явилися не просто так», – зазначив політолог.
Він закликав критично оцінювати публікації з різкою критикою аптечного сектору та зважати на можливі мотиви їх появи.