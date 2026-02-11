«Хочуть, щоб дозволили продавати ліки в кіосках з шаурмою»: політолог пояснив причини атак на аптечні мережі

Реклама

За його словами, йдеться про системний тиск на галузь через публічні заяви посадовців, втягування АМКУ та масове розміщення замовних матеріалів у медіа.

«Останні тижні йде жорсткий накат на фармацевтичний ринок. Прямо спланована хвиля атаки на цілу індустрію. Тут і Генпрокурор із заявами, і давнє розслідування АМКУ, і тонни замовних матеріалів, переважно на сайтах-помийках. Усіма силами намагаються переконати нас, що фармацевти – це щось погане, і їх узагалі потрібно оминати стороною», – зазначив Сазонов.

Він наголосив, що не пригадує випадків, коли на цілу галузь здійснювався настільки інтенсивний інформаційний тиск.

На думку політолога, «весь цей потік чорного піару проти фармацевтів – це спроба недобросовісних ділків переконати уряд дозволити торгувати ліками будь-кому і будь-де – від супермаркетів і автозаправок до тату-салонів і кіосків із шаурмою».

«Просто знищити ринок, щоб хтось міг розкласти у себе на прилавках ібупрофен і продавати його як насіння. Наплювати на облік, контроль якості та безпеку пацієнтів – пустити все на самоплив, бо хтось дуже хоче заробляти на торгівлі ліками», – вважає він.

Сазонов також заявив, що в інформаційну кампанію, за його оцінкою, вкладаються значні кошти.

«У це зараз вливаються величезні гроші – на купівлю медіа, експертів і, не хочеться в це вірити, але, очевидно, і гучні заяви окремих представників влади з’явилися не просто так», – зазначив політолог.

Він закликав критично оцінювати публікації з різкою критикою аптечного сектору та зважати на можливі мотиви їх появи.