ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

«Хребет української економіки»: Метінвест Ахметова очолив рейтинг ключових компаній країни - ЗМІ

Група Метінвест уп’яте поспіль посіла перше місце у рейтингу 202 найбільших приватних компаній України за версією Forbes Ukraine.

«Хребет української економіки»: Метінвест Ахметова очолив рейтинг ключових компаній країни - ЗМІ

Видання називає цю компанію «хребтом української економіки»: попри війну та втрату ключових активів, Метінвест залишається найбільшим холдингом країни.  

Цей рейтинг Forbes Ukraine  складає щороку, і у 2024 році «вартість квитка» для потрапляння до рейтингу зросла до 5,5 млрд грн виторгу. До першої п’ятірки увійшли Метінвест, ДТЕК, АТБ, Kernel і Fozzy Group. Виторг Метінвесту у 2024 році становив 323,2 млрд грн - це найбільший показник серед приватного сектору.

Метінвест лишається найбільшим, попри серйозні втрати активів: у 2022 році компанія втратила «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча в Маріуполі. У січні 2025 року через близькість фронту довелося призупинити роботу шахтоуправління «Покровське» та Свято-Варваринської фабрики. Це призвело до втрати 3,1 млн т коксівного вугільного концентрату - критичного ресурсу для української металургії. А відтак - мінус 40% потенційного виробництва сталі та 66% коксового вугілля для галузі.

Втім, своїх працівників Метінвесту вдалося зберегти:  на цих підприємствах працювали близько 6000 людей, їх перенавчають і переводять на інші активи: «Запоріжсталь», «Каметсталь» і ГЗК Кривого Рогу.  

Попри втрати, компанія оголосила про відновлення інвестицій в українські активи. У 2025 році Метінвест планує спрямувати на розвиток близько $300 млн. Серед ключових проєктів - установка зі згущення відходів на Північному ГЗК, газова генерація та капітальний ремонт доменної печі №9 на «Каметсталі».  

Раніше компанія Метінвест Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн. Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie