«Хребет української економіки»: Метінвест Ахметова очолив рейтинг ключових компаній країни - ЗМІ

Видання називає цю компанію «хребтом української економіки»: попри війну та втрату ключових активів, Метінвест залишається найбільшим холдингом країни.

Цей рейтинг Forbes Ukraine складає щороку, і у 2024 році «вартість квитка» для потрапляння до рейтингу зросла до 5,5 млрд грн виторгу. До першої п’ятірки увійшли Метінвест, ДТЕК, АТБ, Kernel і Fozzy Group. Виторг Метінвесту у 2024 році становив 323,2 млрд грн - це найбільший показник серед приватного сектору.

Метінвест лишається найбільшим, попри серйозні втрати активів: у 2022 році компанія втратила «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча в Маріуполі. У січні 2025 року через близькість фронту довелося призупинити роботу шахтоуправління «Покровське» та Свято-Варваринської фабрики. Це призвело до втрати 3,1 млн т коксівного вугільного концентрату - критичного ресурсу для української металургії. А відтак - мінус 40% потенційного виробництва сталі та 66% коксового вугілля для галузі.

Втім, своїх працівників Метінвесту вдалося зберегти: на цих підприємствах працювали близько 6000 людей, їх перенавчають і переводять на інші активи: «Запоріжсталь», «Каметсталь» і ГЗК Кривого Рогу.

Попри втрати, компанія оголосила про відновлення інвестицій в українські активи. У 2025 році Метінвест планує спрямувати на розвиток близько $300 млн. Серед ключових проєктів - установка зі згущення відходів на Північному ГЗК, газова генерація та капітальний ремонт доменної печі №9 на «Каметсталі».

Раніше компанія Метінвест Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн. Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».