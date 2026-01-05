Хто з українців і чому може не отримати січневу пенсію та залишитись без грошей

Хто не отримає пенсії у січні

Частина українських пенсіонерів може залишитися без виплат у січні 2026 року. Це пов’язано з тим, що з початком нового року Пенсійний фонд України почав застосовувати обмеження до тих осіб, які не пройшли обов’язкову фізичну ідентифікацію протягом 2025 року.

Хто ризикує залишитися без виплат на початку року

Основна причина затримки пенсій у січні — завершення терміну підтвердження особи, який тривав до 31 грудня 2025 року. Якщо пенсіонер не встиг пройти цю процедуру вчасно, нарахування коштів призупиняється. Особливо це стосується двох категорій громадян:

Пенсіонери, які перебувають за кордоном понад шість місяців.

Громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Для продовження виплат такі особи повинні були підтвердити свій статус через вебпортал Пенсійного фонду, за допомогою відеозв’язку або через дипломатичні установи України за кордоном.

Як відновити отримання пенсії

Призупинення нарахувань не означає повну втрату грошей. Згідно із законодавством, виплати можна відновити одразу після проходження ідентифікації. Пенсійний фонд зазначає, що накопичені суми за пропущені місяці будуть виплачені пенсіонеру. Проте процедура повернення заборгованості залежатиме від того, хто саме припустився помилки: сам отримувач чи державна установа.

Перевірити стан своєї ідентифікації та дату останньої перевірки можна онлайн. Для цього слід скористатися сервісом «Моя ідентифікація» на офіційному вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку Пенсійного фонду України.

Інші підстави для припинення виплат пенсій 2026 року

Окрім відсутності ідентифікації, існують інші законодавчі чинники, через які пенсіонер може тимчасово або назавжди втратити право на виплати:

Надання неправдивих даних. Якщо з’ясується, що документи для призначення пенсії були недостовірними.

Зміна місця проживання. Виїзд на постійне проживання за кордон або подання заяви про тимчасове перебування поза межами країни.

Відсутність активності. Якщо пенсіонер не забирає свої виплати протягом шести місяців поспіль.

Юридичні зміни. Смерть особи, визнання її безвісно відсутньою або отримання статусу зниклого безвісти за особливих обставин.

Зміна соціального статусу. Працевлаштування на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років, зміна групи інвалідності або закінчення навчання дітьми, які отримували пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Вчасне оновлення даних та проходження щорічних перевірок є запорукою стабільного отримання пенсійних виплат 2026 року.