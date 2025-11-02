ТСН у соціальних мережах

Хто має пройти обов’язкову перевірку до 31 грудня, щоб не втратити виплати

Українці за кордоном повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, щоб зберегти пенсійні та страхові виплати.

Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, повинні до кінця року пройти фізичну ідентифікацію, інакше пенсійні або страхові виплати можуть бути призупинені.

Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Хто зобов’язаний пройти перевірку

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №299 від 11 лютого 2025 року, обов’язкова ідентифікація стосується:

  • Громадян, які перебувають за межами України понад 183 дні на рік, включно з днями від’їзду та приїзду;

  • Осіб, які отримали тимчасовий захист або статус біженця;

  • Громадян, які не оформили документи для постійного проживання за кордоном.

Без проходження процедури виплати можуть бути тимчасово призупинені.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Є кілька способів підтвердити свою особу:

  1. Авторизація через особистий кабінет ПФУ за допомогою електронного підпису «Дія.Підпис» або «Дія ID».

  2. Ідентифікація через відеозв’язок із представником Пенсійного фонду.

  3. Надсилання листа до територіального органу ПФУ з документом, що підтверджує факт життя, та заявою про продовження виплат.

Увага: усі процедури потрібно завершити до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, що Уряд анонсував ініціативу для малозабезпечених сімей, передбачаючи виплату 6,5 тисяч гривень, зокрема для тих, хто проживає на прифронтових територіях.

