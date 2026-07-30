Хто може безплатно відпочити в санаторії 2026 року: українцям змінили правила надання державних путівок

Хто може отримати безкоштовну путівку в санаторій

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Державна система санаторно-курортного лікування в Україні зазнала суттєвих змін. Якщо раніше безкоштовні путівки масово надавалися людям з інвалідністю, то зараз фінансування цього напряму припинено. Натомість фокус державної підтримки змістився на підтримку захисників та людей, які постраждали від наслідків війни.

Як зазначив заступник директора Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА Віталій Юхименко, право на санаторно-курортне лікування за державний кошт зберегли лише дві категорії громадян.

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Хто має право на безкоштовну путівку 2026 року

Отримати державну путівку на оздоровлення можуть:

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Особи, звільнені з російського полону. Пільга поширюється як на військових, так і на цивільних громадян, а також на іноземців та осіб без громадянства, яких утримувала ворожа сторона. Держава гарантує 18 календарних днів санаторного лікування, скористатися якими можна протягом одного року після звільнення.

Учасники бойових дій. Для учасників бойових дій санаторно-курортне оздоровлення залишається невіддільною частиною державних гарантій, передбачених чинним законодавством.

Умови для супроводжуючих та компенсації витрат

Звільнений із полону громадянин може взяти із собою до санаторію одного супроводжуючого на власний розсуд. Проте держава не оплачує для супроводжуючої особи медичні процедури, а в разі самостійної організації поїздки відшкодовує 70 відсотків вартості путівки.

Окрім цього, закон дозволяє самостійно оплатити оздоровлення з подальшим поверненням коштів. У такому разі держава виплачує компенсацію в розмірі середньої вартості санаторної путівки за умови подання офіційної заяви та документальних підтверджень витрат.

Порядок оформлення путівки

Для отримання державної допомоги або компенсації потрібно звернутися до ЦНАПу або управління соціального захисту населення за місцем проживання. До заяви необхідно додати:

Копію паспорта громадянина України.

Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Медичний висновок від сімейного лікаря, який підтверджує реальну потребу в санаторно-курортному лікуванні.

Документ, що офіційно підтверджує факт позбавлення волі (для звільнених із полону).

Копію військового квитка та посвідчення учасника бойових дій (для військовослужбовців).

Документи, що підтверджують оплату послуг (у разі оформлення компенсації після самостійного проходження курсу).

Як реформують систему відновлення

Сьогодні в країні триває масштабна перебудова всієї сфери реабілітації. Держава поступово відмовляється від застарілого формату санаторного відпочинку на користь серйозного та комплексного відновлення здоров’я.

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Головну допомогу пацієнтам тепер надають спеціальні мультидисциплінарні команди у кластерних лікарнях. У таких закладах з пацієнтами одночасно працюють профільні лікарі, фізіотерапевти, психологи та інші фахівці. Через цю реформу кількість звичних санаторних путівок продовжить зменшуватися, натомість медичні заклади пропонуватимуть усе більше сучасних реабілітаційних послуг.

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