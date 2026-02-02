Хто може не отримати пенсію в лютому: розповіли в Пенсійному фонді України

Хто може не отримати пенсію в лютому

Реклама

У лютому 2026 року окремі українські пенсіонери можуть втратити право на виплати через недотримання встановлених правил Пенсійного фонду україни. У Пенсійному фонді роз’яснили, які категорії громадян можуть залишитися без коштів, а також описали механізм відновлення нарахувань.

Вимоги до пенсіонерів за кордоном та на окупованих територіях

Пенсіонери, які перебувають за межами україни або проживають на тимчасово окупованих територіях чи виїхали з них, повинні дотримуватися певних правил для отримання виплат 2026 року.

Перша ключова вимога полягає у обов’язковому проходженні процедури фізичної ідентифікації яку необхідно було здійснити до 31 грудня 2025 року.

Друга важлива умова стосується осіб, які перебувають на окупованих територіях або виїхали з них. Вони мають подати офіційне повідомлення про те, що не отримують пенсійні нарахування від Російської федерації.

Порядок дій у разі припинення виплат через відсутність ідентифікації

Якщо нарахування коштів було зупинено від початку січня 2026 року через те що особа не пройшла фізичну ідентифікацію протягом 2025 року, виплату пенсії можна відновити, пройшовши процедуру підтвердження своєї особи в органах Пенсійного фонду України.

Реклама

Пройти необхідну ідентифікацію можна дистанційно шляхом авторизації в особистому кабінеті на офіційному вебпорталі фонду. Для цього використовується віддалений кваліфікований електронний підпис «Дія», який дозволяє засвідчити особу без фізичної присутності. Також існує детальний алгоритм дій для проходження цієї процедури безпосередньо через мобільний застосунок фонду з використанням вказаного цифрового підпису.

Як перевірити, чи пройдено ідентифікацію

Для того щоб переконатися у наявності даних про факт та дату останньої перевірки у базі Пенсійного фонду україни, пенсіонери можуть скористатися вебпорталом електронних послуг. Аналогічну інформацію можна отримати у мобільному застосунку «Пенсійний фонд» за допомогою спеціального сервісу під назвою «Моя ідентифікація». Там містяться всі відомості щодо актуального статусу пенсіонера.

Як подати повідомлення про неотримання пенсії від РФ