- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 457
- Час на прочитання
- 3 хв
Хто може не отримати пенсію в лютому: розповіли в Пенсійному фонді України
У лютому деякі пенсіонери можуть не отримати виплати.
У лютому 2026 року окремі українські пенсіонери можуть втратити право на виплати через недотримання встановлених правил Пенсійного фонду україни. У Пенсійному фонді роз’яснили, які категорії громадян можуть залишитися без коштів, а також описали механізм відновлення нарахувань.
Вимоги до пенсіонерів за кордоном та на окупованих територіях
Пенсіонери, які перебувають за межами україни або проживають на тимчасово окупованих територіях чи виїхали з них, повинні дотримуватися певних правил для отримання виплат 2026 року.
Перша ключова вимога полягає у обов’язковому проходженні процедури фізичної ідентифікації яку необхідно було здійснити до 31 грудня 2025 року.
Друга важлива умова стосується осіб, які перебувають на окупованих територіях або виїхали з них. Вони мають подати офіційне повідомлення про те, що не отримують пенсійні нарахування від Російської федерації.
Порядок дій у разі припинення виплат через відсутність ідентифікації
Якщо нарахування коштів було зупинено від початку січня 2026 року через те що особа не пройшла фізичну ідентифікацію протягом 2025 року, виплату пенсії можна відновити, пройшовши процедуру підтвердження своєї особи в органах Пенсійного фонду України.
Пройти необхідну ідентифікацію можна дистанційно шляхом авторизації в особистому кабінеті на офіційному вебпорталі фонду. Для цього використовується віддалений кваліфікований електронний підпис «Дія», який дозволяє засвідчити особу без фізичної присутності. Також існує детальний алгоритм дій для проходження цієї процедури безпосередньо через мобільний застосунок фонду з використанням вказаного цифрового підпису.
Як перевірити, чи пройдено ідентифікацію
Для того щоб переконатися у наявності даних про факт та дату останньої перевірки у базі Пенсійного фонду україни, пенсіонери можуть скористатися вебпорталом електронних послуг. Аналогічну інформацію можна отримати у мобільному застосунку «Пенсійний фонд» за допомогою спеціального сервісу під назвою «Моя ідентифікація». Там містяться всі відомості щодо актуального статусу пенсіонера.
Як подати повідомлення про неотримання пенсії від РФ
Громадяни мають можливість надіслати необхідне повідомлення онлайн за допомогою особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього у меню «Дистанційне інформування» слід знайти відповідний рядок про неотримання пенсії в іншій державі, зокрема від органів Російської федерації, та позначити його. Також цей факт можна підтвердити особисто під час проведення відеоконференцзв’язку з уповноваженим працівником фонду, відповівши на відповідне запитання.
Громадяни, які перебувають за межами України, мають можливість надіслати повідомлення про неотримання сторонніх виплат через поштове відділення. Для цього необхідно сформувати поштове відправлення з оголошеною цінністю на адресу того територіального органу Пенсійного фонду України, де особа перебуває на обліку. Відповідна інформація вказується безпосередньо у заяві про призначення або поновлення пенсії та страхових виплат. До заяви обов’язково додається оригінал посвідчення про те що особа є живою, а також інші необхідні супутні документи.