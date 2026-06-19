Хто може втратити право на місце на кладовищі: що про це кажуть нові правила поховання

Місце на кладовищі

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Багато українців вважають, що право на сімейну могилу автоматично переходить до близьких родичів. На практиці ж усе значно складніше, через прогалини в законах та юридичні нюанси оформлення документів родини часто стикаються з судовими спорами, конфліктами між спадкоємцями та фінансовими втратами під час організації похорону.

Ця проблема загострилася на тлі обговорення законопроєкту № 12188, який має кардинально реформувати сферу ритуальних послуг. Юрист Михайло Вулах детально проаналізував нові ризики для громадян та пояснює, як захистити свої інтереси вже зараз.

Юридичний статус ділянки для поховання та права офіційного користувача

Згідно зі статтею 28 Закону України «Про поховання та похоронну справу», земля під цвинтарями перебуває виключно у комунальній або державній власності. Вона належить місцевій територіальній громаді, тому фізичні особи не можуть приватизувати, продати чи передати у спадок саму ділянку. Громадяни отримують лише право користування місцем поховання.

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Ключовою фігурою у правовідносинах з адміністрацією цвинтаря є офіційний користувач місця поховання. Цей статус закріплюється за особою, яка:

Отримала свідоцтво про поховання під час першого оформлення могили на конкретній ділянці.

Офіційно взяла на себе зобов’язання щодо організації похорону та підписала договір-замовлення на ритуальні послуги.

Згідно з положеннями вітчизняного законодавства, лише офіційний користувач має право ухвалювати рішення та надавати письмову згоду на:

Проведення підпоховання (повторного поховання) у наявну могилу чи на межах виділеного майданчика.

Здійснення ексгумації та перепоховання.

Встановлення, демонтаж або заміну намогильних споруд (пам’ятників, огорож, склепів).

Кровна спорідненість не гарантує автоматичного права розпоряджатися ділянкою. Якщо син, донька чи один із подружжя не вписані у документи як користувачі місця поховання, адміністрація цвинтаря має законні підстави відмовити їм у проведенні будь-яких робіт чи повторному похованні.

Чому виникають конфлікти через сімейні могили та як переоформити документи

Головна проблема сучасного законодавства полягає в тому, що право розпоряджатися місцем поховання не передається автоматично у спадок після смерті його власника. З погляду Цивільного кодексу України, статус офіційного користувача могили не є класичним майном, тому його не можна просто вписати у спадщину разом із квартирою чи автомобілем.

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Через таку правову прогалину часто виникають заплутані ситуації. Документи на ділянку можуть роками залишатися оформленими на давно померлу людину або на родича, який виїхав і з яким родина взагалі не спілкується. Без чинного користувача адміністрація цвинтаря не дозволить ні зробити підпоховання, ні оновити пам’ятник.

Щоб уникнути довгих розглядів і конфліктів у майбутньому, юристи виділяють три законні шляхи вирішення цього питання:

Добровільна зміна власника документів за життя. Найпростіший і найнадійніший спосіб захистити родину — врегулювати все заздалегідь. Людина, на яку зараз оформлене свідоцтво про поховання, може особисто звернутися до адміністрації комунального підприємства, що утримує цвинтар. На підставі заяви право користування ділянкою добровільно переписують на іншого члена сім’ї.

Призначення нового відповідального за згодою всієї родини . Якщо людина, на яку було виписано документи, померла, а питання правонаступництва залишилося відкритим, родичам доведеться діяти спільно. За відсутності внутрішніх суперечок члени сім’ї подають колективну заяву до керівництва цвинтаря, у якій визначають та затверджують кандидатуру нового відповідального за місце поховання.

Вирішення спорів у судовому порядку. Коли компромісу всередині родини досягти не вдається — наприклад, один із родичів проти підпоховання чи встановлення спільного надгробка — справу доводиться передавати до суду загальної юрисдикції. У таких процесах судді ретельно вивчають не лише документи, а й морально-етичний бік справи, хто насправді роками приїжджав на цвинтар, прибирав могилу та власним коштом утримував місце поховання в належному стані.

Коли закон дозволяє повторне поховання в ту саму могилу: санітарні та юридичні правила

Для того щоб провести підпоховання в наявну родинну могилу, необхідно виконати дві обов’язкові умови — медико-санітарну та юридичну:

Дотримання санітарного терміну (мінералізація тіла)

Згідно з чинними Державними санітарними правилами, повторне поховання труни в ту саму могилу дозволяється лише після завершення так званого кладовищенського періоду. В Україні цей термін становить від 15 до 20 років від моменту попереднього поховання. Кількість років залежить від кліматичних умов регіону та типу ґрунту на цвинтарі, оскільки саме вони впливають на швидкість природного розкладу й мінералізації. Скорочення цього терміну можливе лише в окремих випадках за погодженням із санітарно-епідеміологічними службами.

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Якщо йдеться про підпоховання урни з прахом після кремації, чекати 15–20 років не потрібно. Оскільки прах не становить санітарної загрози, його можна помістити в наявну могилу в будь-який час.

Обов’язкова юридична згода

Навіть якщо санітарний термін у 20 років повністю минув, адміністрація цвинтаря не має права видати дозвіл на підпоховання без письмової згоди офіційного користувача місця поховання (особи, на яку оформлене свідоцтво про могилу). Наявність родинних зв’язків із померлим чи доказів спорідненості без цієї згоди не мають юридичної сили.

Які зміни готує новий закон про ритуальні послуги: приватні цвинтарі та екологічні біопоховання

Проєкт закону № 12188 пропонує демонополізацію ринку ритуальних послуг та впровадження нових для України правових та екологічних стандартів.

Інститут приватних кладовищ та крематоріїв

Законопроєкт передбачає можливість створення місць поховань не лише комунальної, а й приватної форми власності. Це розширить вибір для громадян, пропонуючи кращий рівень благоустрою та сервісу.

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Однак юристи радять звернути увагу на довгострокові ризики. Укладаючи договір із приватною адміністрацією, особа вступає у тривалі цивільно-правові відносини. Якщо комерційна структура змінить правила, тарифи на обслуговування або збанкрутує, механізм захисту прав користувачів і збереження могил у довгостроковій перспективі (через 20–50 років) потребуватиме детального врегулювання з боку держави. Перед підписанням таких угод необхідно ретельно вивчати умови зміни тарифної політики компанії.

Перехід до екологічної концепції біопоховання

Новий законопроєкт пропонує закріпити на юридичному рівні поняття біопоховання. Цей сучасний екологічний тренд покликаний вирішити проблему дефіциту земельних ресурсів у містах та мінімізувати шкідливий вплив ритуальної сфери на навколишнє середовище. На відміну від звичних ритуалів, така концепція передбачає повну відмову від штучних матеріалів, які не розкладаються десятиліттями.

Принцип екопоховання базується на повній заміні штучних елементів природними:

Замість масивних дерев’яних трун, покритих хімічним лаком, або металевих конструкцій використовують виключно біорозкладні матеріали. Текстиль, канат та спеціальні еко-капсули природно й безпечно розчиняються в ґрунті. Повністю забороняються і пластикові вінки чи штучні квіти.

Новий підхід повністю виключає встановлення капітальних гранітних пам’ятників, бетонування майданчиків навколо могил та монтаж металевих огорож. Замість важких надгробків на місці поховання висаджують символічні дерева, кущі або зелені газони, які перетворюють цвинтар на живий сквер чи парк пам’яті.

Для того щоб родичі могли легко знайти місце відпочинку близької людини, замість масивних стел встановлюється лише невелика, лаконічна інформаційна табличка з базовими даними.

Така реформа дозволяє значно знизити фінансові витрати родин на організацію похорону, купівлю дороговартісних монументів та подальше утримання майданчика. Водночас успішна інтеграція цієї практики в Україні вимагатиме часу, оскільки вона потребує глибоких змін у суспільному сприйнятті традицій, релігійних поглядів та звичних ритуалів ушанування пам’яті померлих.

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