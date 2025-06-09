Хто може вийти на пенсію в 55 років: яка категорія пільговиків

Хто може вийти на пенсію в 55 років

Реклама

Українське законодавство передбачає можливість дострокового виходу на пенсію для певних категорій громадян. Це стосується передусім тих, хто тривалий час працював у шкідливих та важких умовах. За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), деякі українці можуть оформити пенсійні виплати вже з 55-річного віку, за умови дотримання певних вимог щодо стажу.

Хто може вийти на пенсію в 55 років

Загалом, пенсія за віком в Україні призначається після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості страхового стажу. Однак, для працівників, які були зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, діють пільгові умови.

Згідно зі Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, повний робочий день на яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, вийти на заслужений відпочинок можна раніше. Для цього необхідно:

Реклама

Мати мінімум 10 років стажу роботи у шкідливих умовах.

Володіти загальним страховим стажем не менше 25 років.

Досягти 55-річного віку.

Перелік професій та підтвердження стажу

До переліку професій та посад, які входять до Списку № 2, належать працівники багатьох галузей, зокрема:

Машиністи

Гірники

Асфальтобетонники

Муляри

Електромонтажники

Монтери колій

Бурильники

Підривники та інші.

Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення є відповідальним етапом. Воно здійснюється на підставі записів у трудовій книжці, а також уточнюючих довідок, які видаються підприємствами, установами, організаціями або їх правонаступниками. Ці довідки є вкрай важливими, оскільки нерідко трудова книжка не містить детальних відомостей про зайнятість працівника протягом повного робочого дня у шкідливих та важких умовах. Саме тому оформити пільгову пенсію виключно на підставі трудової книжки не завжди можливо.

Уточнююча довідка, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637, повинна містити таку інформацію:

Періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу.

Назву професії або посади.

Характер виконуваної роботи.

Посилання на розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери (наприклад, Список № 2), до яких включається цей період роботи.

Первинні документи, на підставі яких була видана така довідка.

Таким чином, для українців, які працювали у складних та небезпечних умовах, існує реальна можливість вийти на пенсію раніше, забезпечивши собі заслужений відпочинок. Важливо лише ретельно зібрати всі необхідні документи та підтвердження свого спеціального стажу.

Реклама