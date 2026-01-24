Хто може вийти на пенсію за віком 2026 року - умови змінилися

Пенсію отримають не всі / © ТСН.ua

Від 1 січня в Україні змінилися умови призначення пенсії за віком.

У ПФУ пояснили, що право на пенсію залежить від віку та кількості років страхового стажу. Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV передбачено можливість виходу на пенсію у 60, 63 або 65 років.

Відповідно до статті 26 цього закону у 2026 році змінюються вимоги до стажу:

для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу

у 63 роки — не менше 23 років

у 65 років — не менше 15 років

«Для осіб, які досягли пенсійного віку 2025 року, але вирішили звернутися за призначенням пенсії цього року, необхідний страховий стаж не 33 роки, а 32, тобто на момент досягнення пенсійного віку», — йдеться у повідомленні.

Пенсія за віком призначається від дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Якщо людина має менше ніж 15 років страхового стажу, то вона не має права на призначення пенсії за віком. Така особа може отримати соціальні виплати після досягнення 65 років.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення щодо чергової індексації пенсій, яка охопить більшість українських пенсіонерів. Підвищення заплановане на 1 березня 2026 року, а розмір виплат буде збільшено в середньому на 11,5%.