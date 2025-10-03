Хто найчастіше стає жертвою шахраїв: експерти назвали професії з найбільшими ризиками

Шахрайство / © ТСН.ua

Хоча шахраї можуть атакувати будь-кого, нові дослідження британських банків показали: існують чіткі групи населення, які частіше стають їхніми жертвами.

Про це повідомило видання This is money.

Згідно з даними цифрового банку Monzo, кожна п’ята людина у Великій Британії вже постраждала від шахрайства. У середньому жертви втрачають близько 2 000 фунтів стерлінгів (≈111 260 грн) за одну аферу. Особливо небезпечним часом фахівці назвали середу о 14:00 — саме тоді шахраї найчастіше телефонують потенційним жертвам, використовуючи момент, коли люди зайняті або неуважні.

За професійною ознакою найбільше атаковані працівники технологічного та інженерного секторів. Минулого року на них припала п’ята частина всіх випадків. Високий рівень ризику також відзначили серед медичних працівників та банківських службовців — по 13%.

Експерти пояснюють це тим, що технічні спеціалісти більше довіряють онлайн-каналам і активно взаємодіють у соцмережах. Саме там відбувається більшість шахрайських операцій: близько 70% усіх схем із push-платежами реалізуються на таких платформах, як Facebook.

Найбільш відчутні фінансові втрати несуть молодші люди. Вікова група 25–34 роки у середньому втратила 2 118 фунтів стерлінгів (≈117 824 грн) за рік. Для порівняння, люди віком від 55 років і старше втратили близько 1 566 фунтів (≈87 117 грн).

За статистикою, три чверті бебі-бумерів стикалися з шахрайством лише один раз, тоді як 45% молодих людей повідомили, що стали жертвами кілька разів. Причина — різні схеми: молодь частіше втягують у інвестиційні афери, середній вік — у складні фінансові шахрайства, а старших людей ошукують, видаючи себе за родичів або представників офіційних установ.

Географічний аналіз банку Santander показав, що найбільші збитки від шахрайства зафіксовано в графствах Суррей, Ессекс, Кент, Сомерсет та Західний Сассекс. Лише в Сурреї сума викрадених грошей за третій квартал року зросла на 17% і перевищила 1 мільйон фунтів (≈55 630 000 грн).

Чверть усіх випадків трапляється під час перегляду соцмереж, коли люди гортають стрічку після роботи. У середньому жертві потрібно близько 20 годин, щоб усвідомити факт обману.

Нагадаємо, поліція закликає не залишати свій номер телефону у відкритому вигляді під лобовим склом. Проста записка допомагає шахраям ідентифікувати власника, залякати його фальшивими штрафами та виманити платіжні дані.