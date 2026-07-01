Хто ризикує заплатити 1700 гривень за бур’ян

Штраф за бур’яни

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Заросла бур’янами присадибна територія чи порожня земельна ділянка в Україні може стати причиною не лише тривалих суперечок із сусідами, а й серйозних фінансових санкцій. Чинне законодавство зобов’язує кожного власника та користувача землі уважно стежити за станом своїх наділів, регулярно косити траву і знищувати дикорослі рослини. Спроби ігнорувати цей обов’язок завершуються складанням адмінпротоколів та накладенням грошових стягнень.

Хто повинен знищувати бур’яни біля будинку та на ділянці за законом

Це повинні робити власники земельних ділянок на яких росте бур’ян. Обов’язок вчасно косити траву та ліквідовувати дикі чагарники чітко прописаний у статті 91 Земельного кодексу України, а також регулюється Законом України «Про благоустрій населених пунктів». Більш детальні та конкретні інструкції, які встановлюють граничну висоту трав’яного покриву чи чіткі терміни проведення робіт, затверджуються місцевою владою у Правилах благоустрою кожної окремої територіальної громади.

Особливо суворо контролюється поширення амброзії полинолистої та інших небезпечних карантинних або алергенних рослин. Вони здатні блискавично захоплювати нові площі та завдавати суттєвої шкоди здоров’ю людей, тому їхнє знищення є першочерговим завданням для господарів землі.

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Власник відповідає за стан ділянки, навіть якщо там не проживає

Встановлені правила утримання територій однаково поширюються на звичайних громадян, приватних підприємців, а також на будь-які підприємства, установи та організації. Відповідно до закону, у належному санітарному та естетичному стані необхідно утримувати цілий комплекс об’єктів:

безпосередньо саму земельну ділянку;

внутрішній двір та всю присадибну територію;

ділянку, яка прилягає до меж наділу;

наявні зелені насадження;

під’їзні шляхи, пішохідні проходи та простір навколо домоволодіння.

Цей обов’язок є безперервним і діє постійно. Жодні виправдання про те, що власник не проживає за вказаною адресою, навідується на ділянку вкрай рідко, перебуває в іншому населеному пункті чи взагалі виїхав за кордон, не мають юридичної сили. Наявність на території незавершеного будівництва або повна відсутність будь-яких споруд також ніяк не звільняють особу від необхідності догляду за землею.

Які конкретні вимоги висуваються до стану ділянок

Головна вимога до господарів — систематичне скошування трави, видалення сухостою, чагарників, пошкодженого гілля та знищення карантинних рослин. У багатьох українських громадах локальні правила благоустрою зобов’язують виходити на косіння щоразу, як тільки висота трави перевищує позначку в 10 сантиметрів.

Регулярний огляд власної та прилеглої території є критично важливим, оскільки занедбані, зарослі чагарниками ділянки швидко перетворюються на затишне середовище для розмноження і поширення кліщів, шкідників та гризунів. Це створює пряму небезпеку та суттєві незручності для мешканців усіх навколишніх будинків.

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Як саме фіксують правопорушення уповноважені органи

Контроль за дотриманням порядку здійснюють уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування під час планових або позапланових обстежень територій. Процедура притягнення до відповідальності складається з кількох чітких етапів:

візуальний огляд занедбаної території;

обов’язкова фото- або відеофіксація наявних порушень;

встановлення особи офіційного власника чи правомірного користувача землі;

оформлення та видача письмового припису з вимогою негайно навести лад;

встановлення чіткого часового строку для ліквідації бур’янів;

складання офіційного протоколу про адміністративне правопорушення у разі ігнорування вимог;

направлення зібраних матеріалів на розгляд спеціальної адміністративної комісії.

Виданий письмовий припис є офіційним документом, виконання якого є суворо обов’язковим. Якщо порушник відмовляється особисто отримувати папери або не бажає підписувати адмінпротокол, це жодним чином не зупиняє юридичний процес — сам факт такої відмови просто фіксується уповноваженими особами у присутності свідків.

Які розміри штрафів загрожують порушникам благоустрою

За ігнорування обов’язку щодо боротьби з бур’янами та пряме порушення правил благоустрою передбачена адміністративна відповідальність. Залежно від конкретних обставин виявленого правопорушення уповноважені особи застосовують статті 52 або 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Сьогодні чинні норми передбачають такі розміри грошових стягнень:

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для звичайних громадян — від 340 до 1 360 гривень;

для посадових осіб, а також для фізичних осіб — підприємців (ФОП) — від 850 до 1 700 гривень.

Остаточне рішення про покарання та накладення штрафу виносить адміністративна комісія при виконавчому органі місцевої ради або державний інспектор, спираючись на результати складеного акта огляду. Власникам землі варто пам’ятати про найважливіший нюанс — примусова сплата нарахованого штрафу ніяк не звільняє від подальших робіт. Навіть після закриття адмінпровадження та оплати квитанції власнику все одно доведеться повністю скосити всі бур’яни та самостійно привести земельну ділянку до належного санітарного стану.

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