ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
953
Час на прочитання
2 хв

Хто у грудні може отримати до 1300 грн на оплату рахунків за електроенергію

Допомогу надають людям, які живуть у небезпечних районах і мають субсидії або пільги.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Компенсація за електроенергію

Компенсація за електроенергію

Понад 280 тисяч українських родин вже отримали державну компенсацію на оплату електроенергії в межах програми «Зимова підтримка».

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко у Telegram.

Про те, хто та яку компенсацію може отримати для оплати рахунків за електроенергію у грудні, розбирався ТСН.ua.

Хто може отримати допомогу в грудні

За інформацією Міністерства соціально політики, допомогу надають людям, які живуть у небезпечних районах і мають субсидії або пільги. Програма покликана підтримати тих, хто залишився вдома попри ризики, та забезпечити базові потреби в електроенергії, включно з альтернативними джерелами світла.

Влада зафіксувала тариф на електроенергію для побутових споживачів. У грудні українці платитимуть 4,32 грн за 1 кВт-год, а розмір компенсації залежить від кількості людей у родині:

  1. Для однієї особи — 100 кВт-год, що дорівнює 432 грн.

  2. Для домогосподарства — до 300 кВт-год, або 1 296 грн на місяць.

Компенсацію нараховують автоматично разом із щомісячною субсидією або іншими пільгами на комунальні послуги. Додатково подавати будь-які заявки чи звернення не потрібно.

Як можна зменшити витрати на електроенергію

В компанії Yasno розповіли, що ті, хто встановив багатозонні лічильники, можуть платити менше за електроенергію:

  • Двозонні лічильники:

  1. 07:00–23:00 — 4,32 грн/кВт-год.

  2. 23:00–07:00 — 2,16 грн/кВт-год.

  • Тризонні лічильники:

  1. 08:00–11:00 та 20:00–22:00 — 6,48 грн/кВт-год.

  2. 07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00 — 4,32 грн/кВт-год.

  3. 23:00–07:00 — 1,73 грн/кВт-год.

Звичайний лічильник фіксує всю електроенергію за одним тарифом, а багатозонний дозволяє економити, розподіляючи споживання за часом доби. Щоб перейти на двозонний лічильник, потрібно звернутися до енергопостачальника та опломбувати прилад у лабораторії компанії.

Нагадаємо, 15 листопада в Україні стартувала президентська програма допомоги українцям, яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім громадянам, що офіційно проживають в Україні, включно з дітьми.

Дата публікації
Кількість переглядів
953
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie