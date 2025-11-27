Хто у грудні може отримати до 1300 грн на оплату рахунків за електроенергію

Компенсація за електроенергію

Понад 280 тисяч українських родин вже отримали державну компенсацію на оплату електроенергії в межах програми «Зимова підтримка».

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко у Telegram.

Про те, хто та яку компенсацію може отримати для оплати рахунків за електроенергію у грудні, розбирався ТСН.ua.

Хто може отримати допомогу в грудні

За інформацією Міністерства соціально політики, допомогу надають людям, які живуть у небезпечних районах і мають субсидії або пільги. Програма покликана підтримати тих, хто залишився вдома попри ризики, та забезпечити базові потреби в електроенергії, включно з альтернативними джерелами світла.

Влада зафіксувала тариф на електроенергію для побутових споживачів. У грудні українці платитимуть 4,32 грн за 1 кВт-год, а розмір компенсації залежить від кількості людей у родині:

Для однієї особи — 100 кВт-год, що дорівнює 432 грн. Для домогосподарства — до 300 кВт-год, або 1 296 грн на місяць.

Компенсацію нараховують автоматично разом із щомісячною субсидією або іншими пільгами на комунальні послуги. Додатково подавати будь-які заявки чи звернення не потрібно.

Як можна зменшити витрати на електроенергію

В компанії Yasno розповіли, що ті, хто встановив багатозонні лічильники, можуть платити менше за електроенергію:

Двозонні лічильники:

07:00–23:00 — 4,32 грн/кВт-год. 23:00–07:00 — 2,16 грн/кВт-год.

Тризонні лічильники:

08:00–11:00 та 20:00–22:00 — 6,48 грн/кВт-год. 07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00 — 4,32 грн/кВт-год. 23:00–07:00 — 1,73 грн/кВт-год.

Звичайний лічильник фіксує всю електроенергію за одним тарифом, а багатозонний дозволяє економити, розподіляючи споживання за часом доби. Щоб перейти на двозонний лічильник, потрібно звернутися до енергопостачальника та опломбувати прилад у лабораторії компанії.

Нагадаємо, 15 листопада в Україні стартувала президентська програма допомоги українцям, яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім громадянам, що офіційно проживають в Україні, включно з дітьми.