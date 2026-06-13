Хто в Україні може вийти на пенсію до 60 років: перелік категорій

Пенсія. / © УНІАН

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В Україні частина громадян може вийти на пенсію до досягнення 60 років. Це право передбачено для окремих категорій українців, які мають особливий статус, мають проблеми зі здоров’ям або втратили роботу для певних.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Громадяни з особливим статусом:

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників і захисниць.

Зазначається, що чоловіки можуть вийти на пенсію у 55 років (стаж від 25 років), жінки — у 50 років (стаж від 20 років);

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багатодітні матері, які народили та виховали до шестирічного віку п’ятьох або більше дітей, а також матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей.

Вони мають право на виплати у 50 років за наявності 15 років стажу. За вибором матері або в разі її відсутності цим правом може скористатися батько (у 55 років зі стажем від 20 років).

Особи з певними захворюваннями:

хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути) та диспропорційні карлики — чоловіки у 45 років (стаж від 20 років), жінки у 40 років (стаж від 15 років).

особи з інвалідністю по зору I групи (сліпі) та з інвалідністю з дитинства I групи — чоловіки у 50 років (стаж від 15 років), жінки у 40 років (стаж від 10 років).

Дострокова пенсія через звільнення

Окремо право на пенсію мають працівники, яких звільнили з роботи не більше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку. Йдеться про те, що ситуація сталася під час скорочення штату, ліквідації чи реорганізації підприємства, або ж через невідповідність займаній посаді за станом здоров’я.

Для цього необхідно зареєструватися в службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення та мати повний страховий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок).

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Підприємці можуть втратити частину стажу для майбутньої пенсії, якщо вони не платили єдиний соціальний внесок за певні місяці або перераховували менше, ніж вимагає мінімальний розмір. Дехто з бізнесменів дізнаються про відсутність страхового стажу за окремі періоди вже під час оформлення пенсії.

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Зауважимо, деякі українці мають право на одноразову грошову допомогу під час оформлення пенсії. Претендувати на таку фінансову підтримку можуть працівники закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Юристка Альона Чмона пояснила, що жінкам, які планують йти на пенсію 2027-го, варто врахувати один нюанс. Вік виходу тепер безпосередньо залежить від накопиченого стажу, до якого враховують не тільки роки офіційної роботи.

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