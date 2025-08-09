Хто втратить право на базову соцдопомогу: нові правила від ПФУ

Гроші / © Фото з відкритих джерел

В Україні визначили перелік випадків, коли громадяни не зможуть отримати базову соціальну допомогу в межах нового експериментального проєкту. Умови закріплені постановою Кабміну від 25 березня 2025 року № 371.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Базова соціальна допомога має чіткі критерії призначення. Якщо у складі сім’ї є працездатні особи віком від 18 до 60 років, які понад три місяці не працювали, не проходили службу, не займалися підприємництвом, не навчалися та не перебували на обліку в центрі зайнятості, у виплатах можуть відмовити.

Також підставою для відмови стануть фінансові операції. Якщо за рік до подання заяви або під час отримання допомоги хтось із членів родини здійснив покупку на понад 100 тисяч гривень (у тому числі іноземної валюти чи банківських металів) або має депозит на таку ж суму, право на допомогу не надається.

Крім того, виплати не призначатимуться, якщо родина має у власності другу квартиру чи будинок (окрім житла на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій) чи два і більше транспортних засобів віком до 15 років, за винятком мопедів та причепів.

Нагадаємо, також в Україні розпочався експериментальний проєкт із впровадження базової соціальної допомоги — нового виду державної підтримки для малозабезпечених сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ця допомога має на меті об’єднати низку існуючих соціальних виплат в єдину систему, спростивши процес їх отримання та зменшивши бюрократію.