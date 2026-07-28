Хто з ФОПів потрапить під удар?: банки встановлять серйозні обмеження від серпня

ФОП / © ТСН.ua

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Українські банки запроваджують поетапні ліміти на перекази для новостворених і неактивних ФОПів, а також окремих юридичних осіб з ознаками ризиковості. Нові правила почнуть діяти вже від серпня для боротьби з незаконними схемами та «дропами».

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Банківська спільнота 14 травня підписала оновлену редакцію меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Документ запроваджує нові підходи до контролю фінансових операцій клієнтів, яких банки відносять до категорії підвищеного ризику.

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Зокрема, меморандум передбачає обмеження на перекази коштів для новостворених ФОПів, а також для підприємців, які тривалий час не здійснювали діяльності й відновили її. Крім того, нові правила торкнуться окремих юридичних осіб, що мають ознаки так званих «компаній-оболонок».

Нові ліміти запроваджуватимуть поступово — через три та шість місяців після підписання змін до меморандуму, тобто від серпня та листопада.

Учасники ринку пояснили, що оновлення документа має на меті уніфікувати підходи банків до фінансового моніторингу та посилити боротьбу з незаконними схемами використання банківських рахунків, зокрема за участю так званих «дропів».

Які ліміти діятимуть для ФОПів?

Нові правила не поширюватимуться на всіх підприємців. Насамперед вони стосуватимуться новостворених і неактивних ФОПів, яких банки віднесуть до категорії клієнтів із підвищеним рівнем ризику. Обмеження впроваджуватимуть у два етапи.

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Через три місяці після підписання змін до меморандуму:

для ФОП І групи — ліміт до 600 тис. грн на місяць;

для ФОП ІІ та ІІІ груп — до 3 млн грн на місяць.

Через шість місяців:

для ФОП І групи — до 400 тис. грн на місяць;

для ФОП ІІ та ІІІ груп — до 1 млн грн на місяць.

Для інших ФОПів і фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, банки застосовуватимуть власний ризик-орієнтований підхід до моніторингу операцій.

У документі також зазначено, що обмеження не стосуватимуться клієнтів, які ведуть прозору господарську діяльність, регулярно сплачують податки та працюють легально.

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Як банки перевірятимуть нові та «сплячі» ФОПи?

Для новостворених або неактивних підприємців із високим рівнем ризику банки проводитимуть поглиблену перевірку. Вона охоплюватиме:

мету відкриття або повторної активації рахунку;

вид діяльності клієнта;

товари чи послуги, які він надає;

заплановані обсяги фінансових операцій;

відповідність фактичних операцій заявленій діяльності.

Крім цього, банки здійснюватимуть посилений моніторинг рахунків з урахуванням середньомісячного доходу підприємця.

До ознак ризикової діяльності віднесено, зокрема:

різке збільшення кількості операцій від різних контрагентів;

нульовий залишок коштів на рахунку на початок і кінець дня;

нетипове зростання кількості надходжень від фізичних осіб;

дроблення переказів, зокрема круглими сумами від одного контрагента протягом місяця.

Обмеження для юридичних осіб

Окремі ліміти передбачені для юридичних осіб, у яких виявлять понад дві ознаки так званої «компанії-оболонки».

Для них встановлять такі обмеження:

через три місяці після підписання змін — до 5 млн грн на місяць;

через шість місяців — до 2 млн грн на місяць.

Якщо встановлений ліміт не відповідатиме реальним потребам бізнесу, компанія зможе звернутися до банку із заявою про його збільшення, надавши документи, що підтверджують необхідність здійснення операцій у більшому обсязі.

Банки посилять обмін інформацією та антифрод-контроль

Оновлена редакція меморандуму також передбачає розвиток механізмів обміну інформацією між банками та державними органами для ефективнішого виявлення ризикових операцій.

Крім того, учасники ринку планують розвивати інтеграції для автоматичної перевірки підтвердження доходів клієнтів, активніше використовувати державні реєстри та вдосконалювати антифрод-механізми.

До слова, Міністерство фінансів України готує реформу для ФОП 2-ї та 3-ї груп, яка передбачає перегляд податків, трансформацію спрощеної системи та єдині вимоги щодо ПДВ для виконання зобов’язань перед ЄС і МВФ. Зміни включають перехід до ризик-орієнтованої моделі контролю ПДВ у два етапи, а також обговорення обов’язкового ПДВ для підприємців з річним доходом понад 1-4 млн грн.

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