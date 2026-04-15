Хто з пенсіонерів 65+ отримає у травні збільшені виплати

Пенсійні виплати

У травні 2026 року частина українських пенсіонерів, які переступили вікову межу у 65 років, отримає оновлені виплати. Цей перерахунок не є разовою соціальною акцією, а реалізацією сталого державного механізму, що гарантує мінімально допустимий рівень фінансового забезпечення для літніх людей. Основою для змін стає автоматичне коригування, яке проводить Пенсійний фонд України для підтримки тих, хто значну частину життя працював офіційно.

Головним чинником, що впливає на розмір підвищення, є встановлений державою рівень мінімальної заробітної плати, який у 2026 році сягнув 8 647 гривень. Відповідно до законодавства, непрацюючі громадяни старше 65 років із повним страховим стажем мають отримувати пенсію, не меншу за 40% від цієї суми, що складає 3 458,80 гривень. Проте фактична мінімальна виплата для цієї категорії встановлена на вищому рівні — 3 758 гривень. Саме до цієї межі автоматично доводяться всі пенсії, які за індивідуальними розрахунками залишаються нижчими.

Хто може отримати підвищену пенсію

Право на автоматичне зростання виплат мають лише ті громадяни, які накопичили повний страховий стаж — щонайменше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Крім того, важливою умовою є відсутність офіційного працевлаштування або підприємницької діяльності. Для пенсіонерів, які продовжують працювати, цей механізм тимчасово не діє, а право на перерахунок виникає лише після фактичного припинення трудових відносин.

Також оновлення не стосується тих осіб, чиї поточні виплати вже перевищують встановлений державний орієнтир у 3 758 гривень.

Як відбувається перерахунок

Як зазначають в Пенсійному фонді, весь процес оновлення даних та нарахування коштів відбувається в автоматичному режимі без необхідності подання особистих заяв чи додаткових звернень до державних установ. Система самостійно аналізує актуальні відомості про стаж і статус пенсіонера, що є в базах даних. Кінцева сума підвищення завжди індивідуальна, оскільки вона напряму залежить від рівня колишнього офіційного доходу, з якого сплачувалися внески до бюджету. Пріоритетом залишається точність інформації в реєстрах, адже саме вона визначає законність та обсяг перегляду виплат.