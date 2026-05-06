Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку: повний перелік та умови

Пенсіонери / © ТСН

Деякі категорії українських пенсіонерів мають право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг та придбання пічного палива. На повне звільнення від платежів можуть претендувати працівники певних галузей, які мають відповідати критеріям щодо стажу та рівня середньомісячного доходу.

Про це свідчить інформація на сайті Пенсійного фонду України.

Які пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги?

Пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та після виходу на відпочинок залишилися там проживати, мають право на 100% знижку на оплату компослуг, а також на придбання твердого і рідкого пічного палива та скрапленого газу в межах встановлених норм.

До таких категорій належать:

працівники освіти;

медичні та фармацевтичні фахівці;

спеціалісти із захисту рослин;

співробітники музеїв і бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, а також освітніх установ у сфері культури.

Критерії для пенсіонерів, щоб не платити за комуналку

Водночас для оформлення пільги пенсіонери мають відповідати певним вимогам: необхідно мати щонайменше три роки стажу за відповідною спеціальністю та на момент виходу на пенсію обіймати посаду, що передбачає таке право.

100% пільга на компослуги призначається за умови, що середньомісячний дохід сім’ї за останні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує рівень, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Вона надається терміном на 12 місяців від моменту звернення, але не довше ніж до завершення поточного календарного року.

Важливо, що ця пільга не поширюється на інших членів сім’ї.

Як оформити пільги на комунальні послуги — необхідні документи

Пенсіонери, які вже внесені до Реєстру осіб, що мають право на пільги, повинні подати:

заяву на отримання пільги на оплату компослуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Щоб потрапити до Реєстру пільговиків, необхідно подати відповідну заяву та довідку, яка підтверджує право на пільгу. Такий документ видають органи освіти, охорони здоров’я, культури (або культури і туризму), районні держадміністрації, адміністрації установ, де працювала особа, або органи місцевого самоврядування — на підставі записів у трудовій книжці.

Як подати документи на пільги на компослуги?

Слід звернутися до Пенсійного фонду кількома способами:

особисто — у сервісних центрах ПФУ, через уповноважених представників місцевих рад або в ЦНАПах;

поштою — на адресу відповідного органу ПФУ;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або портал «Дія».

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

Військові пенсіонери, які не працюють та мають на утриманні непрацездатних членів сім’ї, можуть отримати щомісячну надбавку до виплат за вислугу років або за інвалідністю. 2026 року розмір цієї доплати зріс до 1297 грн на кожного утриманця (50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб). Кошти нараховуються за умови, що члени родини не отримують власних соціальних виплат чи пенсій.

Від 1 квітня частині пенсіонерів, зокрема переселенцям та мешканцям окупованих територій, призупинили виплати через відсутність заяви про неотримання пенсії від Росії. Навіть проходження фізичної ідентифікації не замінює цю вимогу, оскільки термін подання декларації сплив на початку квітня. Для відновлення нарахувань необхідно до кінця року подати відповідну заяву до ПФУ особисто, через вебпортал з використанням «Дія.Підпис» або за допомогою відеоідентифікації.

