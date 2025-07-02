Хто з пенсіонерів зможе отримати доплати від 1 липня 2025 року та в якому розмірі

Доплати до пенсії

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У липні українські пенсіонери можуть розраховувати на низку додаткових виплат, які допоможуть збільшити їхній щомісячний дохід. Ці надбавки стосуються різних категорій громадян — від вікових груп до тих, хто потребує особливого догляду чи має почесний статус. Важливо, що деякі з них нараховуються автоматично, без потреби подавати окремі заяви.

Розповідаємо, хто та які додаткові виплати може отримати вже цього місяця.

Вікова надбавка до пенсії

У липні поточного року пенсійні виплати зростуть для тих, хто цього місяця святкуватиме свої 70-, 75- або 80-річчя. Головна умова для отримання цієї надбавки — розмір основної пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривень.

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Розміри вікової надбавки різняться залежно від віку:

Особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку передбачена доплата до 300 гривень.

Тим, кому виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — до 456 гривень.

Особи, яким виповнилося 80 років і більше, отримуватимуть до 570 гривень.

Хто може отримати додаткові виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН

До кінця липня 2025 року триває програма фінансової підтримки від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН. Вона орієнтована на мешканців певних регіонів, які постраждали від конфлікту.

Ця програма охоплює Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську, Запорізьку та Сумську області.

Допомогу можуть отримати пенсіонери, люди без права на пенсію, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю. Важливою умовою є те, що отримувачі не повинні одночасно отримувати допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) або підтримку від інших міжнародних організацій.

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Якщо особа відповідає вимогам, ВПП ООН виплачує різницю між її поточною соціальною виплатою та сумою в 3 250 гривень. Наприклад, якщо пенсія становить 2 500 гривень, додаткова допомога становитиме 750 гривень. Ця допомога нараховується автоматично тим самим способом, яким людина отримує пенсію (на банківську картку або через «Укрпошту»), без необхідності подавати заявки.

Надбавки за проживання у зоні радіоактивного забруднення

В Україні передбачені спеціальні щомісячні доплати для пенсіонерів, чиє життя безпосередньо пов’язане з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Право на таку надбавку мають дві основні групи пенсіонерів. По-перше, це люди, які проживали в зонах радіоактивного забруднення. До таких зон належать території обов’язкового чи добровільного відселення після аварії на Чорнобильській АЕС. Важливою умовою є період проживання: людина мала мешкати там або саме 26 квітня 1986 року — у день самої катастрофи, або у проміжку від 26 квітня 1986-го до 1 січня 1993 року. Ці дати є ключовими, оскільки вони охоплюють період найінтенсивнішого радіаційного впливу та час встановлення офіційних зон відчуження.

По-друге, доплату отримують особи, які офіційно мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Сюди входять, наприклад, ліквідатори наслідків аварії, люди, які були евакуйовані з небезпечних територій, або ті, хто захворів на хвороби, пов’язані з впливом радіації.

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Розмір цієї щомісячної надбавки є фіксованим і становить 2 361 гривню 2025 року. Ця сума невипадкова: вона дорівнює встановленому прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Доплата самотнім пенсіонерам: підтримка для тих, хто потребує догляду

Одинокі пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду, можуть щомісяця отримувати доплату до пенсії в розмірі 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що 2025 року становить 944 гривні.

Для отримання такої надбавки необхідно відповідати кільком критеріям: бути віком 80 років і більше, самостійно проживати, потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я (що має бути підтверджено медичними висновками та офіційними документами) та отримувати пенсію саме за віком. Якщо пенсія виплачується, наприклад, по інвалідності, права на цю доплату не буде.

Доплата почесним донорам

Почесні донори України, які безоплатно здали кров у загальному обсязі, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам, або плазму крові в сумі 60 максимально допустимих доз, мають право на надбавку до пенсії. Її розмір становить 10% від загального прожиткового мінімуму. 2025 року цей показник дорівнює 2 920 гривень, отже, сума надбавки для почесних донорів становить 292 гривні на місяць.

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Доплати до пенсії за дітей: допомога батькам, які не працюють

Пенсіонери, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, можуть розраховувати на доплату в розмірі 150 гривень на кожну дитину. Ця надбавка виплачується до досягнення дитиною 18-річного віку.

Важливою умовою є те, що пенсіонер не має працювати і не мати зареєстрованої підприємницької діяльності. Якщо ж пенсіонер працевлаштовується або реєструє ФОП, необхідно повідомити про це Пенсійний фонд, оскільки в іншому разі нарахування надбавки припиниться.