Хто з українських пенсіонерів може отримати безоплатні путівки в санаторій 2025 року

Путівки для песіонерів

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Відпочинок та оздоровлення в санаторії є важливою складовою підтримки здоров’я, особливо для літніх людей. До початку повномасштабної війни багато пенсіонерів мали можливість отримати безоплатні путівки на санаторно-курортне лікування. Однак після 2022 року ситуація дещо змінилася через обмежене фінансування. Наразі коло осіб, які можуть розраховувати на безоплатне оздоровлення, значно звузилося.

Хто з пенсіонерів має право на безоплатну путівку

Як пояснила адвокатка Ольга Брус, раніше Закон України про Державний бюджет передбачав пільгові категорії пенсіонерів, які мали право на безплатне санаторно-курортне лікування. До них належали пенсіонери з інвалідністю, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною, ветерани війни, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Звичайні пенсіонери, які не мали жодного пільгового статусу, не могли отримати таке лікування в першочерговому порядку.

Проте, з 2023 по 2025 рік включно, у державному бюджеті не передбачено фінансування санаторно-курортного лікування практично для всіх цих категорій. Наразі єдина категорія пільговиків, яка може отримати безоплатні путівки в санаторій, — це особи, які повернулися з полону. Якщо пенсіонер належить до цієї категорії, він має повне право на безкоштовне оздоровлення.

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Як отримати безоплатну путівку

Для пенсіонерів, які повернулися з полону та мають право на безоплатну путівку, алгоритм дій наступний.

Песніонер має подати

Заяву встановленої форми (можна отримати в Управлінні соцзахисту або ЦНАПі).

Копію паспорта.

Копію ідентифікаційного коду.

Медичний висновок від лікаря, з яким укладено декларацію. У цьому висновку має бути чітко зазначено, якого саме санаторно-курортного лікування потребує пацієнт.

Копію документа, що встановлює факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Зібраний пакет документів необхідно подати до Управління соціального захисту населення за місцем проживання або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу).

Крім безоплатних путівок для осіб, що повернулися з полону, за словами адвокатки, в договорах з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) передбачені реабілітаційні пакети. Це означає, що пенсіонери можуть звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря за електронним направленням на певні реабілітаційні послуги. Ці послуги можуть бути надані в одному із санаторіїв або медичних закладах, що мають договір з НСЗУ на надання таких послуг. Це відкриває додаткові можливості для оздоровлення, навіть якщо пряма путівка до санаторію не доступна.

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