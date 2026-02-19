Хто з українців має право на доплату до пенсії 2026 року у розмірі понад 640 грн

Пенсія УБД

Система соціального захисту в україні передбачає низку додаткових виплат для громадян, які мають особливі заслуги перед державою. Згідно з законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту» держава забезпечує фінансову підтримку учасникам бойових дій та особам, які отримали інвалідність внаслідок війни, через систему щомісячних доплат. У 2026 році, завдяки оновленню соціальних стандартів, значна категорія пенсіонерів отримала право на підвищення своїх щомісячних доходів.

Кому нараховується доплата понад 640 гривень

Основна надбавка до пенсії для цих категорій громадян становить 25% від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Оскільки від 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс до 2595 гривень, розмір цієї доплати тепер становить 648,75 гривні на місяць. Це помітне підвищення порівняно з минулим періодом, коли при мінімумі у 2361 гривню надбавка складала 590,25 гривні.

Окрім зазначеного підвищення, згідно із законом про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, передбачено ще одну стабільну виплату. Йдеться про цільову грошову допомогу на проживання, розмір якої є фіксованим і становить 40 гривень щомісяця. Таким чином, загальна сума специфічних ветеранських доплат до основної пенсії у 2026 році перевищує 688 гривень.

Мінімальна пенсія учасника бойових дій

Важливо розуміти, що держава встановила не лише окремі надбавки, а й гарантований мінімальний поріг виплат для цієї категорії. Це означає, що якщо нарахована пенсія разом із усіма доплатами виявляється нижчою за встановлений рівень, держава виплачує різницю у вигляді адресної допомоги.

Держава законодавчо фіксує суму, нижче якої реальна виплата на руки бути не може, незалежно від розміру заробітної плати, яку людина отримувала раніше.

Основою для такого розрахунку є показник прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, який на сьогодні становить 2595 гривень. Згідно з чинними нормами, сумарний обсяг пенсійної виплати для громадянина зі статусом УБД має складати не менше ніж 210% від цієї величини, тобто 5449,50 гривні.

Проте це ще не остаточна цифра, оскільки до розрахунку включається обов’язкова цільова грошова допомога у розмірі 40 гривень. У результаті додавання цієї допомоги до базового показника формується фінальна сума мінімальної пенсійної виплати. Таким чином, у 2026 році кожен учасник бойових дій гарантовано отримує щомісяця не менше ніж 5489,50 гривні. Якщо індивідуальна пенсія за стажем разом із надбавками є меншою за це число, держава автоматично доплачує різницю у формі адресної допомоги.

Пільгові умови виходу на пенсію для УБД

Окрім фінансових доплат, учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на заслужений відпочинок. У 2026 році для цього діють такі вимоги:

чоловіки можуть оформити пенсію у 55 років (при наявності 25 років стажу);

жінки — у 50 років (при наявності 20 років стажу).

Така система дозволяє захисникам отримати належну підтримку раніше за інших громадян, враховуючи особливі умови їхньої служби. При цьому, якщо військовий пенсіонер продовжує працювати або повертається на службу, виплата пенсії не припиняється.