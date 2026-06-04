Хто з українців має право на довічну пенсію

Законодавство передбачає кілька варіантів довічних виплат

Реклама

Чимало українців отримують довічну пенсію, але не завжди розуміють, на яких підставах вона призначена та як розраховується її розмір.

Через це такі виплати часто плутають зі звичайною пенсією за віком або вважають, що вона стосується лише людей з інвалідністю, пише ukc.gov.ua.

Хто має право на довічні виплати

У державній системі право на довічну пенсію виникає після досягнення пенсійного віку та наявності необхідного страхового стажу. Також такі виплати можуть отримувати люди з безстроково встановленою інвалідністю або громадяни, які мають право на спеціальні пенсійні умови через особливості служби чи роботи.

Реклама

Одне з найпоширеніших питань стосується довічної пенсії по інвалідності. Якщо інвалідність встановлена без необхідності подальшого перегляду, виплати фактично стають довічними.

У недержавних пенсійних програмах порядок отримання коштів визначається договором, у якому прописуються строки, розмір та умови виплат.

Від чого залежить розмір довічної пенсії

Розмір державної пенсії визначається за законодавчо встановленою формулою. Під час розрахунку враховуються два основні показники — тривалість страхового стажу та рівень офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися внески до системи соціального страхування.

У недержавному пенсійному забезпеченні порядок виплат залежить від умов конкретного договору. Саме вони визначають розмір пенсії, частоту нарахувань та інші параметри отримання коштів.

Реклама

Як оформити довічну пенсію

Для державної пенсії необхідно досягти пенсійного віку та набути достатнього страхового стажу. У разі недержавного фонду все залежить від умов укладеного договору. Окремо довічні виплати передбачені для осіб з інвалідністю, зокрема військовослужбовців, співробітників ДСНС та працівників шкідливих виробництв. Умови призначають залежно від статусу особи.

Пенсії в Україні — останні новини

В Україні дехто з пенсіонерів має обов’язково пройти процедуру фізичної ідентифікації, щоб продовжувати отримувати пенсійні виплати. Пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території, від січня цього року року виплата пенсії здійснюється за умови надання повідомлення про неотримання пенсійного забезпечення від держави-агресорки РФ.

Наразі триває поступове посилення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію. Саме тому частині громадян доведеться працювати довше, бо без необхідної кількості офіційно відпрацьованих років отримати пенсійні виплати у 60 років не вдасться.

Новини партнерів