Хто з українців може втратити 2000 гривень у липні

Гроші на «Скринінг 40+»

Реклама

Уже з наступного місяця частина громадян ризикує залишитися без державної фінансової підтримки у розмірі 2000 гривень. Спеціальна виплата буде автоматично анульована, якщо отримувачі не вкладуться у визначені законодавством терміни.

Причиною для скасування нарахувань є оновлені правила участі в урядовій програмі «Скринінг здоров’я 40+», про які нагадали в Міністерстві охорони здоров’я України. Держава фінансує ці кошти цільовим способом, тому невикористані суми повертаються назад до скарбниці.

Для кого встановлено дедлайн до кінця червня

Вимога щодо термінового використання грошей насамперед стосується тих громадян, яким допомогу було зараховано на рахунки до 1 травня 2026 року. Цій категорії учасників необхідно розрахуватися за медичні послуги до 30 червня 2026 року.

Реклама

Якщо до цієї дати людина не встигне оплатити діагностику, з 1 липня фінансова допомога буде безповоротно списана в автоматичному режимі.

Для тих, хто звернувся із запитом після 1 травня, встановлено інше правило — скористатися грошима на діагностику можна протягом 2 місяців від дня їх фактичного отримання.

Новий формат роботи програми «Скринінг здоров’я 40+»

Організатори суттєво спростили умови участі для українців, яким виповнилося 40 років. Тепер для оформлення заявки не потрібно вираховувати конкретні дати чи чекати дня народження — звернутися за допомогою можна у будь-який день року.

Запит на отримання коштів приймається двома шляхами:

Реклама

Дистанційно через мобільний застосунок «Дія»;

Особисто під час візиту до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Які медичні послуги покриває фінансування

Головне завдання цієї ініціативи — вчасна діагностика організму та запобігання розвитку хронічних патологій у дорослому віці. Виділені кошти дозволяють пройти комплексне обстеження, яке включає:

Оцінку роботи серця та судинної системи;

Тестування на схильність до цукрового діабету;

Професійну перевірку психоемоційного та ментального стану.

В травні, за даними Міністерства охорони здоров’я України, заявки на участь надіслали вже понад 500 тисяч громадян, а 55 тисяч осіб повністю завершили медичний огляд. Здати необхідні аналізи та пройти лікарів за цією програмою можна у 2050 профільних закладах охорони здоров’я по всій території країни.

Новини партнерів