Хто з українців може заощадити на вартості електроенергії: подробиці

Побутові споживачі в Україні платитимуть за електроенергію за чинним тарифом

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У травні 2025 року побутові споживачі в Україні продовжать оплачувати електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за кіловат-годину.

Про це повідомляє 24 Канал.

Однак для окремих категорій громадян передбачена знижка на електроенергію. Йдеться про споживачів, у помешканнях яких встановлені двозонні електролічильники.

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Такі прилади дозволяють ефективно заощаджувати. У денний період — з 07:00 до 23:00 — тариф лишається стандартним, а от у нічний час — з 23:00 до 07:00 — кіловат-година коштує на 50% дешевше.

Це стимулює громадян переносити частину побутових процесів, таких як прання чи заряджання електропристроїв, на нічний період.

Для всіх інших побутових споживачів тариф у розмірі 4,32 грн/кВт·год залишається без змін.

Нагадаємо, національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що тариф на газ для населення не зросте після завершення опалювального сезону. Ціна залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр згідно з умовами тарифного плану "Фіксований".