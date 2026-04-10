Хто з українців можна не платити за компослуги, а на кого чекає суд: пояснення юристки

Під час війни українці дедалі частіше стикаються з проблемою оплати комунальних послуг — навіть тоді, коли фактично не отримують їх або не проживають у власному житлі. Водночас держава оновлює правила: частині громадян дозволяють не платити або зменшити нарахування, тоді як іншим доведеться відповідати за борги в суді.

Про це голова комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу Тетяна Даниленко написала у колонці для «РБК-Україна».

Юристка роз’яснила питання оплати компослуг в умовах війни, зокрема коли люди змушені жити без світла чи тепла, а також законність стягнення боргів через суд під час воєнного стану.

В українському законодавстві відсутнє чітке визначення поняття «списання боргу» за житлово-комунальні послуги. Водночас за певних умов споживачі можуть домогтися зменшення нарахувань або частково оскаржити суму заборгованості.

Борги за комуналку в Україні — які правила діють 2026 року

Останнім часом у судах значно побільшало справ щодо стягнення боргів за комуналку. Це пов’язано з тим, що в Україні знову запрацювали строки позовної давності у звичайному режимі, а механізм «замороження» боргів більше не застосовується.

Зокрема, закон від 14 травня 2025 року скасував норму Цивільного кодексу, яка призупиняла перебіг позовної давності на період карантину та воєнного стану. Таким чином, дія «замороження» строків, яка тривала від 2020 року, була припинена.

Українці можуть не платити за відсутні чи неякісні компослуги

Водночас є й позитивні зміни: Кабмін ухвалив постанову №118, що набула чинності 1 січня 2026 року. Вона зобов’язує постачальників компослуг самостійно перераховувати оплату у випадках, коли послуги не надавалися, були надані частково або неякісно.

Передбачено обов’язковий механізм для всіх надавачів: фіксація відсутності або неналежної якості послуг, автоматичний перерахунок і відображення цих змін у платіжках без звернень громадян.

Зокрема:

постачальники повинні фіксувати кількість днів, коли послуги не надавалися або були неякісними;

за період відсутності послуг через ліквідацію наслідків обстрілів чи аварій плата не нараховується;

перерахунок здійснюється за весь період ненадання або неякісного надання;

результати автоматично відображаються у платіжках наступного місяця.

Хто може не сплачувати борги за компослуги?

Водночас звільнення від примусового стягнення боргів за компослуги діє лише для територій активних бойових дій і не поширюється на зони можливих бойових дій. Перелік таких громад визначається державою та регулярно оновлюється.

Також заборонено нараховувати борги за зруйноване або пошкоджене житло. Щоб скористатися цим правом, потрібно подати заяву до органу місцевого самоврядування та дочекатися офіційного обстеження. Після фіксації пошкоджень інформація передається комунальникам, які зобов’язані провести перерахунок.

Чи можуть не платити за комуналку ті, хто за кордоном?

Громадяни, які перебувають за кордоном, не можуть повністю звільнитися від витрат на утримання житла, але мають можливість суттєво зменшити нарахування. Для цього потрібно подати заяву постачальнику послуг і підтвердити відсутність у житлі понад 30 днів — наприклад, договором оренди за кордоном або довідкою про перетин кордону. Документи можна подати поштою або онлайн, посилаючись на постанову уряду №1405 від 29 грудня 2023 року.

Водночас навіть тривала відсутність не звільняє мешканців багатоквартирних будинків від оплати за опалення спільних приміщень, обслуговування внутрішніх мереж та прибирання території.

Щодо судового стягнення, загальний строк позовної давності для таких боргів становить три роки. Проте на практиці постачальники часто нараховують борги некоректно або намагаються стягнути їх за довший період.

Важливо, що суд застосовує позовну давність лише за заявою самого споживача. Тому для захисту своїх прав необхідно подавати відповідне клопотання та доводити факт її спливу.

Якщо виникають труднощі з розрахунками чи юридичними нюансами, варто звернутися до адвоката. Адже поки суд не визнає, що термін позовної давності минув, кредитор має право вимагати погашення всієї суми боргу, навіть за період понад три роки. Самостійно ініціювати списання боргу через суд боржник не може.

Як зменшити витрати на компослуги?

До слова, зменшити витрати на комуналку на 30 — 50% можна завдяки шести крокам. По-перше, встановіть лічильники на воду, газ і тепло, щоб платити за фактичне споживання, а не за нормами. По-друге, замініть лампи на LED та вимикайте світло у порожніх кімнатах. По-третє, використовуйте техніку раціонально: періть за низьких температур, налаштуйте бойлер на 50 — 55°C та вимикайте прилади з розеток. По-четверте, утепліть оселю, заклеївши щілини у вікнах та дверях, щоб не втрачати тепло. По-п’яте, змініть побутові звички: не тримайте кран відкритим дарма та кип’ятіть лише потрібну кількість води. Нарешті, встановіть двозонний лічильник, щоб користуватися енергоємними приладами вночі за вдвічі нижчим тарифом. Додаткову економію дасть створення ОСББ для комплексного утеплення всього будинку.