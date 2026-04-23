Хто з українців отримає мінімальну пенсійну виплату у 16 500 грн

Українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати

Пенсія в Україні 2026 року у сумі 16 500 грн — на таку щомісячну виплату можуть претендувати деякі громадяни з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким встановлено інвалідність, пов’язану з катастрофою.

Про це повідомляють у ПФУ.

Щодо пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих.

Особам, що належать до категорії 1:

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

особам з інвалідністю I групи — 474,5 грн

особам з інвалідністю II групи — 379,6 грн

особам з інвалідністю III групи — 284,7 грн

Для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

особам з інвалідністю I групи — 341,64 грн

особам з інвалідністю II групи — 227,76 грн

особам з інвалідністю III групи — 170,82 грн

Особам, що належать до категорій 2-4:

особам, що належать до категорії 2 — 170,82 грн

особам, що належать до категорії 3 — 113,88 грн

особам, що належать до категорії 4 — 56,94 грн

дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — 170,82 грн

Норми законодавства передбачають визначення мінімального рівня пенсій у відсотках від рівня середньої зарплати в Україні, з якої були сплачені страхові внески за останній рік. Йдеться про показник у 20 653 грн, що нині є базою для здійснення розрахунків.

Раніше повідомлялося, що деякі українці можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 1038 гривень за наявності медичного висновку.

У квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), під цю категорію підпадає приблизно 650 тисяч осіб — це кожен четвертий пенсіонер, який працює. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, на наступний автоматичний перерахунок доведеться чекати до квітня 2027 року.