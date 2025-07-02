ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
685
Час на прочитання
2 хв

Хто з українців зможе орендувати житло за 6 тис. гривень: Шмигаль повідомив про новий проєкт

Мета експериментального проєкту — надати можливість окремим соціальним групам орендувати житло за фіксованою, значно нижчою за ринкову вартістю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Хто з українців зможе орендувати житло за 6 тис. гривень: Шмигаль повідомив про новий проєкт

Оренда житла

В Україні стартував пілотний проєкт щодо створення муніципального житлового фонду для оренди.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, першочергово квартири отримають ветерани, родичі загиблих військових, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, діти-сироти, а також працівники освіти, медицини та комунальних служб.

Передбачено, що житлова площа для двох осіб становитиме близько 40 м², і квартири будуть придатні для проживання — з меблями та побутовою технікою.

«Ціна оренди визначатиметься за спеціальною формулою з урахуванням регіональних особливостей. Вона буде значно нижчою за ринкову, тому стане доступною для родин із помірним доходом», — наголосив Шмигаль.

Фінансування ініціативи здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів, а також за підтримки міжнародних партнерів — у формі кредитів та грантів. Будівництвом житла опікуватимуться територіальні громади.

«Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч грн», — зазначив прем’єр-міністр.

Крім забезпечення житлом, цей проєкт має сприяти адаптації переселенців у нових умовах, а також стимулювати повернення громадян до України.

Раніше йшлося, що оренда житла в Україні здорожчала. Перше місце за дорожнечею житла 2025 року посіла Чернігівська область.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie