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Хто з українців зможе орендувати житло за 6 тис. гривень: Шмигаль повідомив про новий проєкт
Мета експериментального проєкту — надати можливість окремим соціальним групам орендувати житло за фіксованою, значно нижчою за ринкову вартістю.
В Україні стартував пілотний проєкт щодо створення муніципального житлового фонду для оренди.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
За його словами, першочергово квартири отримають ветерани, родичі загиблих військових, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, діти-сироти, а також працівники освіти, медицини та комунальних служб.
Передбачено, що житлова площа для двох осіб становитиме близько 40 м², і квартири будуть придатні для проживання — з меблями та побутовою технікою.
«Ціна оренди визначатиметься за спеціальною формулою з урахуванням регіональних особливостей. Вона буде значно нижчою за ринкову, тому стане доступною для родин із помірним доходом», — наголосив Шмигаль.
Фінансування ініціативи здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів, а також за підтримки міжнародних партнерів — у формі кредитів та грантів. Будівництвом житла опікуватимуться територіальні громади.
«Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч грн», — зазначив прем’єр-міністр.
Крім забезпечення житлом, цей проєкт має сприяти адаптації переселенців у нових умовах, а також стимулювати повернення громадян до України.
Раніше йшлося, що оренда житла в Україні здорожчала. Перше місце за дорожнечею житла 2025 року посіла Чернігівська область.
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