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Скандал навколо допуску підприємств до ринку обов’язкового технічного контролю транспортних засобів набирає обертів.

Хто і за якими критеріями вирішує в Мінінфраструктури, кому дозволено працювати на ринку техогляду автомобілів? Після повідомлень про можливі неофіційні платежі у 10 тисяч доларів за доступ до цього ринку з’явилися нові подробиці щодо фінансових інтересів родини одного з посадовців відомства.

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Як повідомляє «Судово-юридична газета», підприємці звернулися до міністра Миколи Калашника з вимогою перевірити можливий конфлікт інтересів Руслана Кириченка, який працює у керівництві Відділу технічного регулювання на транспорті, та відсторонити його від розгляду їхніх документів.

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У деклараціях посадовця за 2024 та 2025 роки фігурують доходи його дружини від компаній, пов’язаних із ринком, який регулює підрозділ її чоловіка.

Причому одна з компаній, від якої дружина чиновника отримувала дохід у 2025 році, володіє 100% підприємства, що працює на ринку обов’язкового технічного контролю автомобілів.

Цікаво, що ще у 2021 році саме Кириченко, згідно із зазначеним у зверненні протоколом, доповідав щодо цієї компанії на засіданні міністерської комісії з питань призначення органів з оцінки відповідності.

І це не єдиний бізнесовий зв’язок родини посадовця з підконтрольною його відділу сферою.

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У червні 2025 року державне призначення від Міністерства отримала компанія, засновником якої раніше був сам Кириченко, а згодом — його дружина.

Окрім того, дружина посадовця до 2021 року очолювала профільну асоціацію учасників ринку технічного регулювання, а у 2024 та 2025 роках отримувала зарплату від одного з її засновників.

А що відбувається з конкурентами? П’ять подань документів, понад три місяці листування з Міністерством та неодноразове зупинення адміністративних проваджень — так, за словами бізнесу, виглядає процедура допуску до роботи їхніх пунктів техогляду. І це при передбачених 15 робочих днях для перевірки документів.

Одне з рішень про зупинення провадження підписав саме Кириченко. При цьому, як стверджує бізнес, документи підприємств, пов’язаних зі згаданими структурами, той самий відділ розглядав значно швидше.

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Тепер підприємці вимагають відводу посадовця, перевірки його повноважень та порівняння міністерських рішень щодо різних учасників ринку.

Окремої перевірки потребує й раніше оприлюднена інформація про можливі неофіційні платежі у 10 тисяч доларів.

Самі собою доходи дружини та колишні корпоративні зв’язки подружжя не доводять корупції. Однак чи не перетворився підрозділ Міністерства, покликаний забезпечувати рівний доступ до ринку, на механізм захисту інтересів окремих його учасників?

Відповіді на ці питання бізнес очікує від міністра Миколи Калашника. Причому всі документи, необхідні для порівняння умов допуску різних підприємств до ринку, є у розпорядженні його відомства.

Тепер, коли міністра офіційно повідомлено про ситуацію, від його реакції залежатиме, чи обмежиться перевірка діяльністю одного посадовця, чи охопить усю вертикаль ухвалення рішень у Міністерстві.

Адже ще належить з’ясувати, чи йдеться про самостійні дії окремого посадовця, чи один відділ — лише ланка у значно більшому механізмі розподілу доступу до ринку. І якщо такий механізм справді існує, то хто в керівництві Міністерства забезпечує його функціонування та зацікавлений у його збереженні?

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