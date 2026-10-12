Хвиля здорожчання накрила АЗС: скільки коштують бензин, дизель та газ 12 жовтня

АЗС / © Associated Press

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Вартість пального на українських автозаправках 12 жовтня знову змінилася. Слідом за преміальними мережами ціни підвищили і дискаунтери.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

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Мережа «Укрнафта» скоригувала ціни на окремі види пального. Зокрема, бензин А-95 (Energy) здорожчав одразу на 3 гривні — до 91,90 грн/л. Таким чином, його вартість повернулася до рівня, який був зафіксований у попередні дні до зниження. Автогаз також зріс у ціні — на 1,5 гривні, до 44,90 грн/л. Водночас ціна на базовий А-95 та інші види пального залишилася незмінною.

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Інші великі мережі автозаправок нових змін не запроваджували. Зокрема, OKKO, WOG, SOCAR та UPG зберегли ціни на рівні попередньої доби.

Попри здорожчання окремих позицій на «Укрнафті», різниця у вартості пального між мережами залишається. Так, літр стандартного бензину А-95 на «Укрнафті» та UPG коштує 88,90 грн, тоді як на SOCAR його ціна становить 95,90 грн.

Ціни на пальне в Україні 12 жовтня 2026 року

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 47,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 102,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДП NANO Extro: 105,00 грн

ДП NANO: 104,00 грн

Газ: 48,90 грн

«Укрнафта»

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 99,90 грн

ДП: 97,90 грн

Газ: 44,90 грн (+1,5 грн)

UPG

Бензин UPG 100: 99,90 грн

Бензин UPG 95: 91,90 грн

Бензин A-95: 88,90 грн

ДП upgDIESEL: 99,90 грн

ДП EURO DIESEL: 97,90 грн

Газ: 45,90 грн

Нагадаємо, за прогнозом експерта Геннадія Рябцева, до кінця осені ціни на пальне різко й непередбачувано стрибатимуть то вгору, то вниз, причому дизель є значно вразливішим до цінових шоків, ніж бензин. Оператори АЗС реагують на ситуацію асиметрично: піднімають ціни ще до надходження дорожчого ресурсу, перекладаючи ризики на споживачів, а знижують їх повільно, посилаючись на реалізацію старих запасів. За несприятливого збігу факторів — світового дефіциту дизелю, високих європейських котирувань, логістичних проблем та девальвації гривні — можливий стресовий сценарій із ціною 115-120 грн за літр.

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