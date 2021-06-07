Кінець епохи пластику: як бізнес відреагував на заборони та що в Україні з виробництвом екопакетів

Виробники та експерти попереджають: заборона пластикових пакетів в Україні не подіє, допоки українці не почнуть масово сортувати сміття.

1 червня Верховна Рада прийняла закон про заборону розповсюдження пластикових пакетів. Супермаркети та заклади громадського харчування більше не зможуть безкоштовно роздавати покупцям тонкі пакетики для круп, овочів чи фруктів. Інакше – штраф від 8 500 до 17 000 гривень, а за повторне порушення доведеться заплатити вдвічі більше.

Щоправда, заборони почнуть діяти поступово – закон набуває чинності лише від січня 2022 року. А заборона на надтонкі пластикові пакети почне діяти лише за півтора року – від 2023-го. Обмеження не поширюються на пакети, які використовують для м’яса та риби, а також на пакети, які є первинною упаковкою для круп.

Навколо закону в мережі точились суперечки. До "екологічного" боку закону питань не виникає – усі втомились від летючих пакетиків довкола смітників та погоджуються, що обсяги пластику треба зменшувати. Більше обговорювались "побутові" наслідки заборони – куди ж тепер на ринках або в супермаркетах класти овочі, фрукти чи крупи, а також як держава зможе проконтролювати, чи не порушують законодавство продавці на вулицях і ринках.

Водночас, найбільше від ухіваленого парламенту закону постраждають не споживачі, а виробники та імпортери поліетиленових пакетів. Ті, для кого виробництво тонких пакетиків було основним видом бізнесу, ризикують втратити все.

Хто за, а хто проти: думки бізнесу про закон – неоднозначні

Найбільше поліетиленових пакетів, що потрапляють на ринки чи до супермаркетів, - українського виробництва, кажуть опитані ТСН.ua експерти. За даними Держстату, щорічно українські підприємці виробляють пластикових пакетів понад три десятки тисяч тонн. Причому, їх виробляють як великі промислові компанії, так і дрібні підприємці, частка яких на українському ринку – близько 10%.

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Також до України завозять переважно надтонкі пластикові пакети з Китаю. За даними Державної митної служби, за 2020 рік імпорт виробів з пластмаси, призначених для транспортування та пакування товарів, з Китаю склав 17,3 млн доларів, однак це з урахуванням пластикових пляшок та кришок до них.

Саме дрібні підприємці, для яких виробництво поліетиленових пакетів є ключовим бізнесом, і були найбільше проти ухвалених парламентом заборон на розповсюдження пакетів, розповідає ТСН.ua один з авторів закону, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Маріковський.

"Наша позиція така: оскільки це невеликий бізнес, він здатний перепрофільовуватись, змінити специфіку. Ми ж не забороняємо всю продукцію із пластику. Якщо вони випускали надлегкі поліетиленові пакети, то зможуть випускати щось інше – полотняні, паперові, синтетичні, багаторазові пакети тощо. Виробники також можуть продовжувати виробляти продукцію з пластику, але іншого орієнтиру – наприклад, пакети для продукції, що продається запакованою", – каже депутат.

За його словами, бізнес від заборони на розповсюдження поліетиленових пакетів, швидше за все, навіть виграє, адже отримає драйвер для перепрофілювання та переорієнтації свого виробництва.

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Очікується, що основним замінником поліетиленових пакетів стануть так звані біорозкладні пакети. Їх є два види: так звані оксорозкладні, які також потрапили під заборону, і пакети, що компостуються – в їх основі, наприклад, кукурудза чи крохмаль, і пластмаси, які повністю поглинаються мікроорганізмами. Такі пакети можуть розкладатись за кілька місяців.

"Оксорозкладні пакети ми заборонили, адже їх принцип в тому, що пластик розчиняється на мікропластик, але не зникає і продовжує отруювати природу, тоді як біорозкладні пакети розчиняються і стають природньою речовиною", – пояснює Олександр Маріковський.

Утім, із виробництвом біорозкладних пакетів в Україні можуть бути проблеми. "В Україні немає виробництва біогранул, необхідних для виробництва біорозкладних пакетів, - доведеться її заводити з Китаю. Або ж можна імпортувати вже готові біорозкладні пакети, наприклад, з В’єтнаму, який є одним зі світових лідерів виробництва", - розповів в коментарі ТСН.ua експерт з питань управління відходами Українського інституту майбутнього Олександр Лимар.

Чи дорого переобладнати виробництво

За словами експертів, для переобладнання виробництва з первинних поліетиленових пакетів на біорозкладні не потрібно великих модернізацій, що потребують значних фінансових вкладень.

"Для виробництва біорозкладних пакетів треба просто купити іншу гранулу. Вона теж полімерна, але не на 100%, а з органічними домішками. Це нескладне технічне питання", – каже Олександр Лимар.

За його словами, бізнесу є сенс переходити на виробництво біорозкладних пакетів. "Закон каже, виробляйте. У нас вже є багато підприємств, які готові перейти на таке виробництво. Деякі вже навіть виробляють. Не думаю, що для них буде проблемою переналаштуватися за короткий проміжок часу", – додає експерт.

Як пояснив в коментарі ТСН.ua генеральний менеджер бізнес-напрямку Household та Recycling корпорації «Біосфера» Юрій Голянич, виробництво пакетів з біополімерів є дорожчим – там є своя специфіка, але вона не передбачає надвеликих інвестицій.

Водночас, якщо основною метою закону є зменшення кількості пластику в довкіллі, то за словами Юрія Голянича, є й інша, дешевша альтернатива – використовувати пакети, що виробляються з переробленого пластику.

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"Рециклінг – це переробка вживаного пластику, або поліетилену промислового чи побутового. Зараз з нього виробляються, приміром, пакети для сміття. Грубо кажучи, таким чином цей поліетилен, ці плівки отримують друге життя. А без вторинної переробки вони б лежали на звалищах і забруднювали довкілля", – каже генеральний менеджер "Біосфери".

За його словами, виробництво поліетиленових пакетів з переробленого пластику також не потребує жодних модифікацій виробничих потужностей. "Замість гранули первинного поліетилену купується гранула вторинного поліетилену. Більше того, вона навіть дешевша", – каже Юрій Голянич.

Летючі пакети не зникнуть

Основною проблемою в Україні є не пластикові пакети, а відсутність потужностей переробки і культури сортування відходів, кажуть експерти. Відтак, перехід з пакетів, вироблених з первинного поліетилену, на біорозкладні чи інші пакети навряд чи принесе очікуваний результат.

"Біорозкладні пакети, якщо потраплять на полігон, самі по собі не розкладуться – це вже доведено. Для утилізації біорозкладного пакету є ціла інструкція – потрібно дотримуватись певної температури, щотижня перемішувати відходи та контролювати вологість. Тому необхідні спеціальні промислові компостні установки, яких в Україні поки що немає. Без них літаючі пакети нікуди не зникнуть – тільки замість поліетиленових будуть літати біорозкладні", – каже Олександр Лимар.

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Утім, як пояснює Олександр Маріковський, можна обійтись і без компостних контейнерів – пакети розкладуться на сміттєзвалищі самі собою, але не за два-три місяці, а за один-два роки.

"Компостування потребує бактерій і певного температурного режиму. На сміттєзвалищі можна досягнути необхідної температури, адже через хімічні процеси нижчі шари нагріваються, через що інколи виникають пожежі. Тому там створюються цілком нормальні умови для переробки біорозкладних пакетів. Але матеріал, з якого вироблені біорозкладні пакети, сам по собі не є шкідливим та забруднюючим", – каже депутат.

Водночас, як пояснюють експерти, в країнах ЄС, де поліетиленові пакети заборонили 2018-го, поступово змінюють ставлення до біорозкладних пакетів саме через проблеми з переробкою. Усе тому, що пересічній людині майже неможливо визначити, яким є пакет – біорозкладним або пластиковим, відтак – таким чином їх і сортувати.

"В Європі налагоджений роздільний збір відходів і переробка поліетиленових пакетів. Але розділити поліетиленові і біорозкладні пакети – нереально. Тому біорозкладні пакети, які містять органічні сполуки, негативно впливають на якість при переробці поліетиленових пакетів", – каже Олександр Лимар.

Насамкінець, Лимар прогнозує, що ситуація з поліетиленовими пакетами в закладах роздрібної торгівлі стане неконтрольованою, і на ринку з’явиться багато "фальсифікату" – звичайних поліетиленових пакетів, що промарковані як біорозкладні.

"Закон дозволяє безкоштовне розповсюдження біорозкладних пакетів, якщо вони мають відповідне маркування. Якщо контроль за великими торговими мережами ще можна уявити – це можуть робити представники Держпродспоживслужби, то контроль за ринками та вуличною торгівлею – ні. Будь-який виробник може поставити маркування "біорозкладний" але перевірити, чи вони такими і є – неможливо. У нас нема відповідних сертифікованих центрів", – каже експерт.

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