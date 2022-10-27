Кінець "золотого газового століття": РФ назавжди втратила статус провідної енергетичної держави

До 2030 року РФ втратить 1 трильйон доларів, прогнозують експерти.

Через війну Росії проти України держава-агресорка назавжди втратила статус провідної енергетичної держави.

Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

Агентство вважає, що війна РФ проти України означає кінець "золотого газового століття" у світі. Тепер держави думатимуть про альтернативні джерела енергії.

Міжнародне енергетичне агентство наголосило, що основним споживачем російського газу була Європа, проте через війну Росія втрачає ринки збуту.

"Росії буде дуже складно компенсувати втрату європейського ринку. Складно і економічно, і технологічно, і політично. Тому видобуток і експорт нафти і газу з Росії в найближчі роки будуть знижуватися. Росія буде грати набагато меншу роль у світовій енергетиці", – сказав очільник IEA Фатіх Біроль.

Фахівці прогнозують, що до 2030 року Росія втратить 1 трильйон свого доходу. Експерти переконані, що РФ не вдасться переорієнтуватись на ринок Китаю, оскільки ця держава також змінюється.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує зростання ролі "зеленої енергетики" та скорочення споживання вугілля і нафти.

Європа відмовляється від російського газу

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон повідомив, що до війни ЄС залежав від російського газу на 40%. Тепер – лише на 7%.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Європа звільняється від російської газової залежності. Він вважає, що епоха "Газпрому" закінчилась.

Олаф Шольц назвав путінську Росію "ненадійним торговельним партнером". За його словами, ставка Путіна на газовий шантаж не спрацювала.

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