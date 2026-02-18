Кінець "Дружби": Словаччина знайшла заміну російській нафті

Російська нафта / © facebook.com/nashkiev

Словацька нафтопереробна компанія Slovnaft, яка на 100% залежала від російської нафти, замовила сім танкерів із Саудівської Аравії, Норвегії, Казахстану та Лівії. Це сталося після пошкодження російським обстрілом нафтопроводу «Дружба», який проходить через Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Залишившись без постачання російської нафти, Словаччина була вимушена шукати альтернативне постачання з інших країн.

Як повідомив у середу, 18 лютого, гендиректор словацької компанії Габріел Сабо, у зв’язку з припиненням прокачування нафти по «Дружбі» танкери доставлять сировину в хорватський порт, а звідти — трубопроводом Adria.

Ці закупівлі дозволять НПЗ Slovnaft, ‌підрозділу угорської MOL, відновити роботу на повну потужність із квітня. До того часу виробництво буде знижено — від середини наступного тижня нафта братиметься зі стратегічних резервів, які, за нормами ЄС, повинні містити сировини не менше ніж на 90 днів.

«Ризик для безпеки постачання в короткостроковій перспективі немає», — заявив напередодні представник Єврокомісії, маючи на увазі і Словаччину, і Угорщину, яка також залишилася без російської нафти. ЄК консультується з Україною щодо термінів ремонту «Дружби», додав він.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що винятки, надані Угорщині та Словаччині для продовження закупівлі російської нафти, мають «тимчасовий характер» і мають на меті дати обом країнам час відмовитися від постачання з Москви.

«Альтернативні постачання ресурсів до цих країн існують, але, на жаль, ми не бачимо жодних спроб позбутися російської нафти. Це справді нагадує поведінку наркоманів», — сказав він.

Як повідомляє Reuters, допомогти Словаччині готова і сусідня Чехія, направивши поки що «невеликий обсяг» нафти «Дружбою» у зворотному напрямку (трубопровід доходить до Чехії, але вона раніше припинила отримувати російську сировину).

За словами міністра економіки Карела Гавлічека, для більших поставок будуть потрібні технічні зміни, які він обговорив з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Нагадаємо, 27 січня, російські війська здійснили атаку на обʼєкт інфраструктури нафтопроводу «Дружба» у місті Броди Львівської області.

Згодом у МЗС України повідомили, що через обстріл російськими військами транзит нафти до Угорщини та Словаччини припинено.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Київ у навмисному затягуванні відновлення транзиту, пов’язуючи це з позицією Братислави щодо євроінтеграції України. Аналогічну оцінку озвучив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, заявивши, що зупинення постачання має політичні мотиви.

У середу, 18 лютого, Угорщина заявила, що не буде експортувати до України дизальне пальне, доки не відновиться транспортування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба».