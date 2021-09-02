Кирило Шевченко до 25-річчя національної валюти відкрив у Києві "Музей гривні просто неба"

Кирило Шевченко до 25-річчя національної валюти відкрив у Києві "Музей гривні просто неба"

На Контрактовій площі Києва розпочав роботу "Музей гривні просто неба", експозиція якого присвячена 25-річчю введення в обіг гривні. Виставка організована за підтримки Президента Володимира Зеленського та за сприяння учасників фінансового ринку.

Подробиці про Музей на своїй сторінці у Facebook розповів голова Національного банку України Кирило Шевченко.

"2 вересня 1996 розпочалася грошова реформа, в ході якої в обіг була введена нова грошова одиниця - гривня. Виставка буде працювати весь вересень, гіди Національного банку безкоштовно проводитимуть екскурсії та квести, розкажуть цікаву історію становлення українських грошей, про захист і склад матеріалу, про друк банкнот і карбування монет, про видатних постатей на нашій грошовій одиниці і ще багато цікавого", - поділився подробицями Шевченко.

Голова НБУ також пообіцяв, що відвідувачі виставки дізнаються багато фактів про гривню, які раніше їм були невідомі. Знайомитися з експонатами Музею допоможе аудіогід, записаний самими співробітниками Нацбанку.

Крім самої виставки Національний банк і Міністерство освіти і науки ініціювали також проведення у школах України тематичного уроку, присвяченого гривні.

Для цього співробітники Нацбанку розробили конспекти і презентації для вчителів і робочі зошити для учнів початкової, середньої і старшої школи. Школярам розкажуть про банкноти та монети, про історію гривні та грошову реформу 1996 року.

Нагадаємо, нещодавно Нацбанк України спільно з фондом "Таблеточки" започаткували акцію з прийому виведених з обігу 25-копійчаних монет. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу дітям, які борються з онкозахворюваннями.

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