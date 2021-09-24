У БЕБ мають увійти кадри, які мають досвід протидії правопорушенням у сфері економіки та фінансів – Володимир Ткаченко

Бюро економічної безпеки України має запрацювати вже наприкінці листопада - для цього потрібно прийняти ряд законодавчих актів та провести кадрові конкурси. При цьому "кістяк" БЕБ мають складати кадри, які мають досвід протидії правопорушенням у сфері економіки та фінансів

Таку думку в авторській публікації у виданні LB.ua висловив начальник Головного управління боротьби із фінансовими злочинами ДФС України Володимир Ткаченко.

"Планується, що БЕБ має запрацювати вже наприкінці листопада. До цього часу, окрім необхідності прийняти ряд законодавчих актів (зокрема, законопроект №3959-1), потрібно провести конкурси із зайняття щонайменше 30% вакантних посад у центральному апараті Бюро, що дозволить одночасно запустити аналітичну та правоохоронну функцію БЕБ. Вимоги по потенційних претендентів на зайняття вакантних посад у БЕБ за конкурсною процедурою стануть невдовзі відомі, проте, на мою думку, "кістяк" Бюро мають складати кадри, які мають досвід протидії правопорушенням у сфері економіки та фінансів. На жаль, в Україні мали місце випадки коли новостворені державні органи комплектувалися переважно кадрами без відповідного досвіду роботи, що потім вимагало часу та бюджетних ресурсів для виправлення допущених помилок. На БЕБ покладаються великі сподівання бізнесу та громадськості, потому потрібно ретельно проаналізувати досвід запуску держорганів "з нуля" у попередні роки", - зазначив Ткаченко.

Вектор діяльності БЕБ задаватиме аналітик, а принципом роботи стане превенція економічних правопорушень, що дозволить мінімізувати силовий тиск на бізнес.

"Запуск БЕБ ознаменує те, що функцію розслідування економічних злочинів втрачають правоохоронці в особі Національної поліції, ДБР, СБУ, а податкова міліція взагалі ліквідується. Вказані функції концентруються у БЕБ, а основним принципом роботи органу стане превенція економічних правопорушень завдяки аналітиці, а не реагування на їх наслідки постфактум. Тобто, вектор роботи БЕБ буде задавати аналітик, який надаватиме на тактичному рівні рекомендації детективам, здійснюватиме кримінальний аналіз і фінансову розвідку, а на стратегічному - готуватиме для органів державної влади рекомендації та пропозиції із вдосконалення законодавчої бази та регуляторного середовища.

Конкретний приклад. Скажімо, існує схема ухилення від оподаткування суб’єктами господарювання, якою користується 100 підприємств. Якщо раніше правоохоронці приходили з обшуками до всіх 100 підприємств, то БЕБ збиратиме докази у безконтактний спосіб та ліквідовуватиме саме схему, не влаштовуючи обшуки і не блокуючи діяльність суб’єктів господарювання. Відповідно, інституційні засади роботи БЕБ створюють механізми захисту легального бізнесу від силового тиску. Крім того, аналітична функція БЕБ буде спрямована на викорінення подібних кримінальних проявів як системи, тому Бюро розроблятиме для державних інституцій висновки про необхідність усунення законодавчих прогалин, існування яких призводить до можливості створення та застосування на практиці схем ухилення від сплати податків", - вказує Ткаченко.

Наприкінці серпня Кабінет міністрів за підсумками конкурсу призначив головою БЕБ Вадима Мельника.

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