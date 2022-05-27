Китай не пустив у свій повітряний простір літак Boeing, який належить підсанкційній компанії з РФ: подробиці

Китай не пустив у свій повітряний простір літак Boeing, який належить підсанкційній компанії з РФ: подробиці

Китай відмовився впускати у свій повітряний простір літак Boeing російської компанії "Авіастар-Ту".

Це сталось через те, що Управління цивільної авіації заборонило впускати у повітряний простір Китаю літаки Boeing 757 російської вантажної авіакомпанії "Авіастар-Ту", яка перебуває під західними санкціями.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Як зазначається ICАО (Міжнародна організація цивільної авіації) повідомила про невідповідність своїм вимогам п'ятьом літакам Boeing 757, які використовує російська вантажна компанія "Авіастар-Ту". Якщо ж росіяни і надалі використовуватимуть ці літаки для польотів, то на компанію очікують штрафи.

Наприкінці квітня США відкликала експортні переваги для російської компанії "Авіастар-Ту", заборонивши їй перевозити експорт із США та рееспортувати американські товари. Також на цю компанію наклав санкції Європейський союз.

Нагадаємо, американський виробник літаків Boeing Co (BA.N) повідомив, що зупиняє постачання запчастин, технічне обслуговування та технічну підтримку для російських авіакомпаній, а також основні операції в Москві після вторгнення Росії в Україну.

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