2021 року Росія та Китай підписали угоди за цією ініціативою на суму близько 2 мільярдів доларів.

Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом "Один пояс, один шлях".

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як пише Financial Times, причина - небажання потрапити під можливі санкції через війну РФ з Україною.

За даними Центру зелених фінансів та розвитку Університету Фудань у Шанхаї (Green Finance & Development Centre), обсяг інвестицій у рамках проєкту "Один пояс — один шлях" за підсумками півріччя становив $28,4 млрд. При цьому за перші шість місяців не було підписано жодної угоди про інвестиції в проєкти в РФ.

Водночас, директор центру Крістоф Недопіл Ван припустив, що падіння інвестицій може бути тимчасовим, оскільки між Росією та Китаєм "безумовно сильна взаємодія" і доказом цього є те, що попри війну в Україні, КНР збільшила закупівлі російських енергоносіїв.

Варто зазначити, що "Один пояс, один шлях" - це ініціатива КНР, глобальна стратегія розвитку інфраструктури, ухвалена урядом КНР 2013 року для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій. Її вважають центральною у зовнішній політиці Генерального секретаря Комуністичної партії Китаю та лідера КНР Сі Цзіньпіна.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 152-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Санкційних пакетів наразі вже ухвалено сім.

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