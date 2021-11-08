Китай зіткнувся з енергокризою: Пекін збільшив закупівлю вугілля вдвічі

У жовтні загальний імпорт Китаю зріс на 20,6%.

Китай імпортував майже вдвічі більше вугілля, ніж рік тому, незважаючи на ознаки зменшення дефіциту електроенергії в країні.

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Про це свідчать дані митниці КНР.

У жовтні закупівлі вугілля досягли 26,9 млн тонн, що на 96,2% більше, ніж рік тому. Однак це на 18,2% менше за вересневі дані. Видання нагадує, що китайська влада поспішила вирішувати дефіцит вугілля в країні від кінця вересня після того, як багато заводів скоротили виробництво. За даними Commonwealth Bank of Australia, до середини жовтня кількість китайських провінцій із значним дефіцитом електроенергії становила два регіони проти 18 на початку місяця. Утім, на державному телебаченні попереджають населення про можливі перебої зимовими місяцями.

Зазначимо, США залишаються найбільшим торговельним партнером Китаю. Імпорт із США в жовтні різко сповільнився до приблизно 4,6% у річному обчисленні, тоді як експорт до США зберіг високі темпи зростання – майже 22,7%, свідчать дані митниці Китаю.

Імпорт з Австралії — колись найбільшого джерела вугілля в Китаї — у жовтні впав до 24,3% порівняно з 50,7% у вересні. Експорт зріс на 22,3%, дещо зменшившись у вересні. За даними Reuters, загальний імпорт Китаю зріс на 20,6% у жовтні, не виправдавши очікувань зростання до 25%. Експорт Китаю зріс на 27,1%.

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