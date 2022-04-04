Китайські компанії обманом намагаються задешево купувати російський газ — Bloomberg

За останні кілька тижнів китайські імпортери в обхід санкцій вже придбали кілька партій зрідженого газу з РФ.

Найбільші імпортери скрапленого газу в Китаї намагаються в обхід санкцій придбати додаткові російські поставки, аби "зекономити".

Про це пише Bloomberg.

Так, державні компанії, зокрема Sinopec і PetroChina, ведуть переговори з російськими постачальниками щодо купівлі спотових вантажів з РФ з великою знижкою. Крім того, деякі імпортери розглядають можливість від імені російських фірм брати участь в тендерах на закупівлю зрідженого газу, аби приховати свої плани закупівель від іноземних урядів.

Так, за словами трейдерів, за останні кілька тижнів китайські імпортери вже придбали кілька партій зрідженого газу.

"Більшість імпортерів ЗПГ (зріджений природний газ - ред.) у всьому світі не купують російські вантажі через страх перед майбутніми санкціями або шкодою для репутації, оскільки війна в Україні затягується, а Європейський Союз посилює тиск на Москву. Китайські фірми стають чи не єдиними з компаній, які готові взяти на себе такий ризик", — пише видання.

Попри те, що Китай не має гострої потреби в газові, російський газ із величезною знижкою може допомогти наповнити резервуари до того, як ціни знову почнуть підніматись.

Оскільки для китайських компаній більшість майданчиків з торгівлі зрідженим газом розташовані за кордоном, китайські покупці уникають зв’язку з закордонними офісами, щоб не мати жодних потенційних проблем з урядами країн, де ці офіси розміщені. Крім того, китайські імпортери намагаються утримуватися від великих закупівель.

Тобто замість того, щоб безпосередньо брати участь у російських тендерах з продажу газу, китайські компанії намагаються використовувати посередницькі фірми, аби купувати від їх імені і приховати це. Це допоможе створити ілюзію, ніби китайські компаніі приймають поставки російського газу за довгостроковим контрактом.

Попри це менші китайські покупці зрідженого газу намагаються отримати кредитні гарантії від банків для придбання додаткових спотових вантажів з Росії, проте більшість установ у Сінгапурі не бажають надавати підтримку. Лише провідні китайські імпортери можуть використовувати так звані схеми відкритого кредитування, які вже є попередньо схваленими банками.

Нагадаємо, Україна через дипломатичні канали веде переговори з Китаєм, проте зараз вони ще відбуваються складно.

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