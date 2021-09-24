Китайський Центральний банк оголосив всі криптовалютні операції незаконними: біткоїн вже здешевшав

Ціна криптовалюти за годину знизилася більш ніж на 3 тисячі доларів.
Центральний банк Китайської Республіки ввів повну заборону на всі криптовалютні транзакції. Використання цифрових активів в країні тепер прирівнюється до незаконної фінансової діяльності.
Про це повідомляє видання AFP News Agency.
Ціна біткоїна за годину впала більш ніж на 3 тис доларів (6%) після заяви про введення повної заборони на всі криптовалютні транзакції.
Згідно із заявою регулятора, всі транзакції з використанням біткоїнів та інших цифрових активів класифікуються як незаконна фінансова діяльність. Поза законом опинилися і послуги, які надають криптовалютні біржі жителям Китаю.
Нагадаємо, у Сальвадорі тисячі людей протестують проти визнання біткоїна офіційною валютою. Демонстранти побоюються, що біткоїн принесе країні нестабільність й інфляцію.