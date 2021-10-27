Київський "Більшовик" пішов "з молотка": що планують інвестори

Київський "Більшовик" пішов "з молотка": що планують інвестори

Під час розробки концепції інвестори планують використати досвід, набутий у процесі роботи над ревіталізацією колишньої території заводу "Арсенал".

Консорціум інвесторів, який придбав столичний завод "Більшовик" на приватизаційному аукціоні, планує ревіталізувати територію з урахуванням інтересів усіх стейкхолдерів, розпочне роботу над опрацюванням концепції.

Про це повідомила прес-служба компанії UDP під управлінням Q Partners бізнесмена Андрія Іванова, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наше завдання - перетворити згасаючий завод на об'єкт, який приноситиме користь місту, містянам, державі та гармонійно вливатиметься у загальноміську інфраструктуру. Говорити про концепцію поки що рано - цьому має передувати її детальне опрацювання", - йдеться в повідомленні.

Під час розробки концепції інвестори планують використати досвід, набутий у процесі роботи над ревіталізацією колишньої території заводу "Арсенал".

"Ми знаємо, яких громадських та життєвих просторів потребує місто, його мешканці, чим живе сучасне міське середовище Києва. Ми розуміємо, що робота над цим проектом буде справжнім викликом, враховуючи накопичені проблеми з боргами, зокрема перед трудовим колективом, (ситуацію з) цілою низкою зобов'язань перед державою та третіми особами. Наша команда має намір підійти до роботи над об'єктом максимально дбайливо, дотримуючись інтересів усіх стейкхолдерів", - пояснюють у UDP.

Нагадаємо:

Фонд державного майна (ФДМУ) на аукціоні "великої приватизації" продав київський завод "Більшовик" компанії "Дженерал Комерс" за 1,429 млрд гривень. Аукціон відбувся 27 жовтня. Стартова ціна заводу становила 1,39 млрд гривень, в торгах брали участь 3 учасники. Переможцем аукціону стала компанія "Дженерал Комерс".

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