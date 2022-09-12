Київський Картонно-паперовий комбінат належить австрійцям, - пресслужба компанії

Про це повідомили у пресслужбі ККПК.

Бенефіціаром Pulp Mill Holding дійсно є Володимир Крупчак, який має лише громадянство Кіпру.

“Крупчак Володимир Ярославович вже 15 років не є громадянином російської федерації. Він дійсно був депутатом російської державної думи, водночас після цього, 2007-ого відмовився від російського громадянства і отримав громадянство України. У 2010 році був депутатом Київської обласної ради, кавалер орденів «За заслуги».

У 2019 році, після подій, які набули масштабного розголосу (спроба викрадення громадянина України Крупчака на замовлення російських олігархів), та через загрозу власному життю та життю родини, Крупчак В. виїхав з України, отримав громадянство Кіпру і постійно проживає у Лондоні”, - повідомили у пресслужбі.

Також там додали, що станом на сьогодні, ККПК вже отримав від Європейського Банку Реконструкції та розвитку черговий інвестиційний транш в розмірі 25 млн євро, а компанія Pulp Mill Holding виступила гарантом по кредитним зобов’язанням ПрАТ “Київський КПК”. Водночас заборгованість ПрАТ “Київськитй КПК” перед материнською компанією на сьогодні становить близько 16 млн євро.

Додатково

Володимир Крупчак – етнічний українець, народжений в сім’ї репресованих українців: дід Володимира Крупчака був членом Організації Українських націоналістів та брав активну участь у боротьбі з німецькими окупантами та радянськими військами, за що був засуджений до смертної кари, та не дочекавшись її виконання помер у в’язниці, а родину було репресовано з Дрогобицького району Львівської області до росії.