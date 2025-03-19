Київстар купує один із найбільших в Україні сервісів замовлення авто онлайн Uklon

Провідний український оператор електронних комунікацій Київстар продовжує інвестувати в економіку України, попри виклики повномасштабної війни. Відповідно до глобальної стратегії розбудови операційної моделі цифрового оператора, компанія «Київстар» оголошує про підписання угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав продуктової IT-компанії Uklon, яка є розробником онлайн-платформи та застосунку замовлення авто, і наразі представлена в Україні та Узбекистані. Окрім сервісу замовлення авто онлайн чи через застосунок, компанія також надає послугу з доставки.

Ця угода є важливим сигналом для українських та міжнародних інвесторів, які готові долучитися до відбудови України навіть попри війну, що триває. Для Київстар інвестиція в Uklon стає логічним кроком у розбудові інтегрованої цифрової екосистеми, а також важливим етапом неорганічного зростання та масштабування бізнесу на шляху до виконання інвестиційних зобов’язань VEON у розмірі 1 млрд доларів США протягом 2023-2027 рр.

«Київстар послідовно трансформується з оператора електронних комунікацій в повноцінну цифрову екосистему, яка охоплює ключові сфери життя українців. Наша стратегія передбачає не просто надання зв'язку, а створення комплексного цифрового середовища, де електронні комунікації є базовою платформою для здійснення інноваційних сервісів. Uklon – один із провідних гравців у своїй сфері, абсолютний «лавмарк» для українців та технологічний візіонер на ринку замовлення авто онлайн в Україні. Це неймовірна компанія з правильною корпоративною культурою та цінностями. У нас багато спільного, тому об’єднавши зусилля, ми зможемо посилити один одного та створити ще більш інноваційні сервіси, разом інвестуючи в економіку України», – коментує Олександр Комаров, CEO Київстар.

Для Uklon ця угода відкриває нові горизонти розвитку: від збільшення стратегічних інвестицій у цифрові сервіси та створення додаткових робочих місць, до виходу на нові ринки за підтримки глобального цифрового оператора VEON, материнської компанії Київстар. Наразі Uklon працює в 27 українських містах і на території туристичного комплексу Буковель та об'єднує більше 100 тисяч активних водіїв-партнерів на платформі, які разом виконують понад 10 мільйонів замовлень щомісяця. Окрім того, з 2023 року компанія розпочала міжнародну експансію, запустивши сервіс замовлення авто онлайн в Узбекистані.

«Протягом останніх років ми стрімко розвиваємось органічним шляхом – вийшли на ринок Узбекистану, системно запускаємо нові послуги, як сервіс доставки в містах, рекламну платформу Uklon Ads. Також компанія постійно інвестує в розвиток сервісу підтримки наших користувачів, роботу з партнерами та підсилення власної команди. У нас завжди були амбіції рухатися далі, як в Україні, так і на нових ринках. Впевнений, що за підтримки Київстар Uklon отримає додаткові можливості та експертизу для подальшого покращення нашого сервісу і продуктів, щоб дати ще більше цінності всім нашим користувачам та партнерам», – коментує Дмитро Дубровський, співзасновник Uklon.

«Ця інвестиція повністю відповідає стратегії VEON і Київстар з розбудови цифрового оператора, – зазначає Зоя Дроншкевич, директорка з бізнес розвитку і корпоративної стратегії Київстар. – Після закриття угоди ми інвестуватимемо в розширення екосистеми сервісів і продуктів Uklon, зокрема й багатофункціональних застосунків для пасажирів та водіїв, у розвиток синергії між нашими бізнесами в Україні, в подальшу експансію Uklon в інші країни присутності VEON, а також нові ринки, де є потенціал для створення цінності для клієнтів і акціонерів».

Після підписання угоди Київстар та Uklon залишаються окремими бізнесами, а команда компанії під керівництвом СЕО Uklon Сергія Гришкова у повному складі продовжить працювати над розвитком продуктів і сервісів компанії в Україні та на інших ринках.

Закриття угоди заплановане на квітень 2025 року після виконання стандартних умов закриття. Компанія Dragon Capital виступила ексклюзивним фінансовим радником Uklon в рамках цієї угоди.

Довідка про Uklon

Uklon – продуктова ІТ-компанія і найбільший гравець райд-хейлінг сервісу в Україні, що представлений в 27 містах України, а також на території туристичного комплексу Буковель. Понад 100 тис. активних водіїв-партнерів користуються платформою компанії. Також компанія надає послуги в Узбекистані в місті Ташкент. Компанія була заснована у Києві 15 років тому як технологічний стартап, успішно конкуруючи зі світовими гравцями без залучення зовнішнього фінансування. На сьогодні команда Uklon обʼєднує понад 700 експертів, зокрема 250 інженерів-програмістів, які щодня вдосконалюють і підтримують одну з найбільших споживчих технологічних платформ в Україні. Цифрові послуги Uklon включають сервіси виклику авто, доставку, рекламну платформу Uklon Ads для бізнесу, програму лояльності та інші продукти у застосунках для райдерів та драйверів. Офіційний сайт: https://uklon.com.ua/