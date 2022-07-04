Київстар оголосив про свій внесок на відновлення цифрової інфраструктури України в сумі 300 млн грн

Найбільший український телеком-оператор Київстар надає Україні 300 млн грн. на відновлення та модернізацію цифрової інфраструктури, посилення протидії інформаційним загрозам з боку країни-агресора та розвиток кібербезпеки.

Президент Київстару Олександр Комаров та очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров підписали сьогодні відповідний меморандум під час Ukrainian Recovery Conference, яка проходить у швейцарському Лугано.

«За 25 років свого існування Київстар інвестував більш як 6 мільярдів доларів США в економіку України та розвиток телеком-ринку, — нагадав Олександр Комаров у коментарі з приводу підписання меморандуму. — Сьогодні ми заявили про наміри виділити на потреби України 300 000 000 грн. допомоги, які будуть використані для відбудови цифрової інфраструктури та посилення кібербезпеки країни. Своїм прикладом ми хочемо надихнути інші українські та закордонні компанії підтримати ініціативу президента України зі збирання пожертв на користь якнайшвидшого відновлення миру в нашій державі».

Пріоритетними напрямками соціального партнерства між Київстаром і Мінцифри стануть модернізація та розбудова цифрової інфраструктури України, подальший розвиток нових технологій і реалізація ключових завдань, ініційованих президентом України Володимиром Зеленським у межах фандрайзингової платформи United24. У межах співпраці з Мінцифри Київстар здійснить благодійні перерахування на відповідний рахунок у Національному банку України на загальну суму 300 млн грн., а міністерство забезпечить найбільш ефективне використання цієї допомоги.

«Діяльність Київстару — це корисні справи для людей і країни, реальний внесок у покращення життя українців, — наголосив президент компанії Олександр Комаров на ключових місіях компанії. — Відбудовуючи інфраструктуру, забезпечуючи країну сучасним мобільним зв`язком і високошвидкісним інтернетом, ми допомагаємо перемогти та наближаємо мир в Україні».

Підписання меморандуму між Київстаром і Міністерством цифрової трансформації України — черговий етап співпраці з метою зміцнення економічного суверенітету України шляхом розвитку нових технологій, запровадження цифрових сервісів і цифрової культури в економіку та життя країни. Модернізація та розвиток цифрової інфраструктури, в тому числі впровадження нових технологій, — завжди в центрі уваги оператора серед його ключових пріоритетів: за останні 5 років Київстар інвестував понад 23 мільярди гривень у розвиток в Україні нових технологій зв’язку 4G/LTE.

Від початку війни Київстар реалізовує широкий пакет гуманітарних проєктів для війська й українців, на підтримку держави. Компанія за цей час поповнила державний бюджет на суму понад 4,2 млрд грн. податками та зборами, із яких більш ніж 1,6 млрд грн. сплачені достроково. На гуманітарні потреби військовиків, медиків та лікарень, людей, постраждалих від війни, оператор надав допомогу на суму понад 33 млн грн. Абоненти Київстару, в тому числі медики в зонах бойових дій, отримали від оператора безоплатних сервісів більш ніж на 420 мільйонів гривень. Сприяючи безпеці українців, оператор забезпечив безоплатним інтернетом понад 1200 бомбосховищ по всій території України.