Київстар - платник податків №1 серед підприємств галузі зв’язку

Журі рейтингу обрало серед них переможців у 17 номінаціях.

Асоціація платників податків України оголосила результати Всеукраїнського рейтингу "Сумлінні платники податків -2020" і визначила кращих. Претендентами на перемогу було 127 національних компаній з різних сфер економіки.

Київстар став переможцем рейтингу з найвищим результатом серед великих підприємств галузі інформації та телекомунікацій. Так, за 2020 рік компанія сплатила до держбюджету 9,3 млрд грн податків та зборів, що на 14% більше ніж роком раніше.

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Крім цього, Київстар щороку інвестує мільярди гривень у розвиток в Україні сучасних мобільних технологій. Так, виконуючи свої зобов’язання за Меморандумом про забезпечення максимального покриття мережами 4G, який мобільні оператори підписали з Урядом, Київстар у 2020 та першій половині 2021 року інвестував 7,3 млрд грн у розвиток зв’язку 4G. На сьогодні мережа 4G оператора діє на території, де проживає 89% населення України. Завдяки доступності нових технологій використання швидкісного мобільного інтернету на абонента в містах і селах майже зрівнялось.

Олександр Когут, директор з регуляторного забезпечення Київстару: "соціально-економічна стабільність і благополуччя суспільства значною мірою залежать від сумлінного бізнесу, який наповнює держбюджет. Але це вимагає зусиль усіх сторін. Зокрема, важливо щоб держава мінімізувала складнощі для підприємств і не створювала додаткового бюрократичного і фіскального тиску".

Київстар

Київстар розвиває бізнес з урахуванням потреб суспільства. Компанія допомагає Національній поліції України у розшуку зниклих дітей, підтримує навчальні проекти для школярів, організує стажування для студентів, започаткував проєкт SMS-благодійності "Дитяча надія", запровадив платформу з онлайн уроками з нових мобільних технологій для літніх людей. У 2020 році телеком оператор виділив 30 млн грн для закупівлі в лікарні України апаратів штучної вентиляції легень, моніторів життєдіяльності пацієнтів, захисних костюмів для медиків, тощо.

Рейтинг "Сумлінні платники податків" базується на даних Державної податкової служби України. При оцінці переможців рейтингова комісія також враховує досягнення по дотриманню податкової дисципліни, кількості офіційно працевлаштованих людей, суми коштів, які виділяються на благочинні та соціальні програми.

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