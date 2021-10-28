Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Київстар у 3 кварталі 2021: ріст кількості абонентів, більше інвестицій, успіх інновацій Актуально

Дата публікації
Київстар у 3 кварталі 2021: ріст кількості абонентів, більше інвестицій, успіх інновацій

Національний телеком-оператор збільшив на 10,7% капітальні витрати, сплатив понад 2,5 млрд грн податків і зборів до держбюджету, забезпечив можливість доступу до послуг 4G для 89% населення України. Результатом успішної операційної діяльності у 3 кв 2021 стало збільшення доходів від усіх послуг.

У 3 кв 2021 доходи Київстар зросли на 11,9% завдяки збільшенню використання клієнтами цифрових послуг та швидкісного мобільного інтернету і збільшення території охоплення мережі 4G зв’язку. Так, використання мобільного інтернету на одного абонента зросло в середньому на 19,8% у порівнянні з 3 кв 2020, до 7 Гб. Також у порівнянні з минулим роком, збільшилось використання послуг міжнародного роумінгу, в тому числі передачі даних.  Кількість абонентів, які користуються послугами 4G в мережі Київстар, зросла на 31,9% у порівнянні з 3 кв.2020 до 11,6 млн. Загальна кількість абонентів мобільного зв’язку в 3 кв 2021 зросла на 1,8% у порівнянні з 3 кв 2020, до 26,3 млн.

Доходи від послуг фіксованого інтернету в 3 кв 2021 зросли на 14,5% завдяки збільшенню на 9,5% кількості клієнтів послуги «Домашній Інтернет». Загальна кількість клієнтів послуги у 3 кв 2021 досягла 1,18 млн.

Доходи від послуг для корпоративних та бізнес клієнтів у 3 кв 2021 зросли на 12,5% у порівнянні з 3 кв 2020 завдяки розвитку цифрових рішень, як от сервіси на базі хмарних технологій, BigData, Microsoft Azure Stack та інших.

У 3 кв 2021 абоненти активно користувались цифровими послугами. Так, кількість абонентів, які використовують цифрові канали самообслуговування «Мій Київстар» збільшилась на 33,7% у порівнянні з 3 кв.2020. Кількість користувачів цифрової послуги Київстар ТВ зросло за той же період на 92,3%. Також збільшилась кількість користувачів мобільно-фінансових послуг («Смарт Мані»), як результат дохід від цих послуг у 3 кв 2021 зріс на 24% у порівнянні з попереднім кварталом 2021 р.

У 3 кв 2021 капітальні витрати Київстар збільшились на 10,7% до 1,2 млрд грн у порівнянні з 3 кв.2020. Кошти були спрямовані на будівництво мереж 4G у віддалених та малонаселених районах. У тому числі – покриття мережею 4G основних автомобільних трас міжнародного значення.  Київстар також зробив черговий крок у вдосконаленні якості послуг, запровадивши технологію SON (self-organizing network). Це технологічне рішення допомагає в автоматичному режимі оптимізувати роботу базових станцій  мобільного зв’язку.  У 3 кв 2021 за результатами тестів у мобільному додатку Speedtest від Ookla Київстар став лідером зі швидкості мобільного інтернету і території покриття.  

Компанія протягом 3 кв 2021 підтримувала заходи з протидії поширеності захворювань на Covid. Зокрема завдяки цифровим можливостям Київстар протягом кварталу здійснювалось SMS інформування абонентів щодо доступності пунктів вакцинації.

Київстар утримує лідерство серед телеком-операторів України за обсягами платежів до державного бюджету. В 3 кв.2021 компанія сплатила податків та зборів на загальну суму понад 2,5 млрд грн.

Ключові показники діяльності Київстар у 3 кв 2021 у порівнянні з аналогічним періодом 2020

Фінансові й операційні показники (млн грн)

 

3 кв. 2021

3 кв. 2020

3 кв.2021/ 3 кв.2020

9 міс 2021

9 міс 2020

9 м 2021/9 м 2020

Загальна виручка

7,275

6,502

11,9%

21,211

18,461

14,9%

EBITDA

4,915

4,411

11,4%

14,357

12,527

14,6%

Маржа EBITDA, %

67,6%

67,8%

(0,3 п.п)

67,7%

67,9%

(0,2 п.п)

Операційні капітальні витрати

1,190

1,076

10,7%

3,729

3,601

3,6%

Мобільний зв’язок

 

 

 

 

 

 

Загальний операційний дохід

6,766

6,065

11,5%

19,720

17,189

14,7%

У тому числі послуги передачі даних

4,066

3,443

18,1%

11,849

9,596

23,5%

Абоненти (млн)

26,3

25,8

1,8%

 

 

 

У тому числі мобільного інтернету

18,4

16,8

9%

 

 

 

Кількість абонентів 4G

11,6

8,8

31,9%

 

 

 

ARPU (грн)

86

78

9,7%

 

 

 

MOU (хв)

595

621

(4,3%)

 

 

 

Використання дата-трафіку (ГБ/користувач)

7,0

5,8

19,8%

 

 

 

Фіксований зв’язок

 

 

 

 

 

 

Загальна операційна виручка

465

399

16,4%

1,379

1,172

17,6%

Операційна виручка ШПД

297

259

14,5%

883

765

15,4%

Абоненти ШПД (млн)

1,18

1,1

9,5%

 

 

 

ARPU ШПД (грн)

84

81

3,6%

 

 

 

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрало 26,3 млн абонентів мобільного зв’язку і понад 1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги на основі широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G. На сьогодні 89% населення України проживає у зоні мережі LTE Київстар. Компанія є лідером на ринку мобільного, фіксованого зв’язку, інтернету та конвергентних послуг. Київстар пропонує інноваційні рішення з використанням Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги, цифрове ТБ та ін. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, головний офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 24 роки працює в Україні та визнаний як найбільший платник податків на телеком ринку, кращий роботодавець та соціально відповідальна компанія.

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Email
Наступна публікація