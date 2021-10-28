Київстар у 3 кварталі 2021: ріст кількості абонентів, більше інвестицій, успіх інновацій

Національний телеком-оператор збільшив на 10,7% капітальні витрати, сплатив понад 2,5 млрд грн податків і зборів до держбюджету, забезпечив можливість доступу до послуг 4G для 89% населення України. Результатом успішної операційної діяльності у 3 кв 2021 стало збільшення доходів від усіх послуг.

У 3 кв 2021 доходи Київстар зросли на 11,9% завдяки збільшенню використання клієнтами цифрових послуг та швидкісного мобільного інтернету і збільшення території охоплення мережі 4G зв’язку. Так, використання мобільного інтернету на одного абонента зросло в середньому на 19,8% у порівнянні з 3 кв 2020, до 7 Гб. Також у порівнянні з минулим роком, збільшилось використання послуг міжнародного роумінгу, в тому числі передачі даних. Кількість абонентів, які користуються послугами 4G в мережі Київстар, зросла на 31,9% у порівнянні з 3 кв.2020 до 11,6 млн. Загальна кількість абонентів мобільного зв’язку в 3 кв 2021 зросла на 1,8% у порівнянні з 3 кв 2020, до 26,3 млн.

Доходи від послуг фіксованого інтернету в 3 кв 2021 зросли на 14,5% завдяки збільшенню на 9,5% кількості клієнтів послуги «Домашній Інтернет». Загальна кількість клієнтів послуги у 3 кв 2021 досягла 1,18 млн.

Доходи від послуг для корпоративних та бізнес клієнтів у 3 кв 2021 зросли на 12,5% у порівнянні з 3 кв 2020 завдяки розвитку цифрових рішень, як от сервіси на базі хмарних технологій, BigData, Microsoft Azure Stack та інших.

У 3 кв 2021 абоненти активно користувались цифровими послугами. Так, кількість абонентів, які використовують цифрові канали самообслуговування «Мій Київстар» збільшилась на 33,7% у порівнянні з 3 кв.2020. Кількість користувачів цифрової послуги Київстар ТВ зросло за той же період на 92,3%. Також збільшилась кількість користувачів мобільно-фінансових послуг («Смарт Мані»), як результат дохід від цих послуг у 3 кв 2021 зріс на 24% у порівнянні з попереднім кварталом 2021 р.

У 3 кв 2021 капітальні витрати Київстар збільшились на 10,7% до 1,2 млрд грн у порівнянні з 3 кв.2020. Кошти були спрямовані на будівництво мереж 4G у віддалених та малонаселених районах. У тому числі – покриття мережею 4G основних автомобільних трас міжнародного значення. Київстар також зробив черговий крок у вдосконаленні якості послуг, запровадивши технологію SON (self-organizing network). Це технологічне рішення допомагає в автоматичному режимі оптимізувати роботу базових станцій мобільного зв’язку. У 3 кв 2021 за результатами тестів у мобільному додатку Speedtest від Ookla Київстар став лідером зі швидкості мобільного інтернету і території покриття.

Компанія протягом 3 кв 2021 підтримувала заходи з протидії поширеності захворювань на Covid. Зокрема завдяки цифровим можливостям Київстар протягом кварталу здійснювалось SMS інформування абонентів щодо доступності пунктів вакцинації.

Київстар утримує лідерство серед телеком-операторів України за обсягами платежів до державного бюджету. В 3 кв.2021 компанія сплатила податків та зборів на загальну суму понад 2,5 млрд грн.

Ключові показники діяльності Київстар у 3 кв 2021 у порівнянні з аналогічним періодом 2020

Фінансові й операційні показники (млн грн) 3 кв. 2021 3 кв. 2020 3 кв.2021/ 3 кв.2020 9 міс 2021 9 міс 2020 9 м 2021/9 м 2020 Загальна виручка 7,275 6,502 11,9% 21,211 18,461 14,9% EBITDA 4,915 4,411 11,4% 14,357 12,527 14,6% Маржа EBITDA, % 67,6% 67,8% (0,3 п.п) 67,7% 67,9% (0,2 п.п) Операційні капітальні витрати 1,190 1,076 10,7% 3,729 3,601 3,6% Мобільний зв’язок Загальний операційний дохід 6,766 6,065 11,5% 19,720 17,189 14,7% У тому числі послуги передачі даних 4,066 3,443 18,1% 11,849 9,596 23,5% Абоненти (млн) 26,3 25,8 1,8% У тому числі мобільного інтернету 18,4 16,8 9% Кількість абонентів 4G 11,6 8,8 31,9% ARPU (грн) 86 78 9,7% MOU (хв) 595 621 (4,3%) Використання дата-трафіку (ГБ/користувач) 7,0 5,8 19,8% Фіксований зв’язок Загальна операційна виручка 465 399 16,4% 1,379 1,172 17,6% Операційна виручка ШПД 297 259 14,5% 883 765 15,4% Абоненти ШПД (млн) 1,18 1,1 9,5% ARPU ШПД (грн) 84 81 3,6%

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрало 26,3 млн абонентів мобільного зв’язку і понад 1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги на основі широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G. На сьогодні 89% населення України проживає у зоні мережі LTE Київстар. Компанія є лідером на ринку мобільного, фіксованого зв’язку, інтернету та конвергентних послуг. Київстар пропонує інноваційні рішення з використанням Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги, цифрове ТБ та ін. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, головний офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 24 роки працює в Україні та визнаний як найбільший платник податків на телеком ринку, кращий роботодавець та соціально відповідальна компанія.

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