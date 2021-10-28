Київстар у 3 кварталі 2021: ріст кількості абонентів, більше інвестицій, успіх інновацій

Національний телеком-оператор збільшив на 10,7% капітальні витрати, сплатив понад 2,5 млрд грн податків і зборів до держбюджету, забезпечив можливість доступу до послуг 4G для 89% населення України. Результатом успішної операційної діяльності у 3 кв 2021 стало збільшення доходів від усіх послуг.
У 3 кв 2021 доходи Київстар зросли на 11,9% завдяки збільшенню використання клієнтами цифрових послуг та швидкісного мобільного інтернету і збільшення території охоплення мережі 4G зв’язку. Так, використання мобільного інтернету на одного абонента зросло в середньому на 19,8% у порівнянні з 3 кв 2020, до 7 Гб. Також у порівнянні з минулим роком, збільшилось використання послуг міжнародного роумінгу, в тому числі передачі даних. Кількість абонентів, які користуються послугами 4G в мережі Київстар, зросла на 31,9% у порівнянні з 3 кв.2020 до 11,6 млн. Загальна кількість абонентів мобільного зв’язку в 3 кв 2021 зросла на 1,8% у порівнянні з 3 кв 2020, до 26,3 млн.
Доходи від послуг фіксованого інтернету в 3 кв 2021 зросли на 14,5% завдяки збільшенню на 9,5% кількості клієнтів послуги «Домашній Інтернет». Загальна кількість клієнтів послуги у 3 кв 2021 досягла 1,18 млн.
Доходи від послуг для корпоративних та бізнес клієнтів у 3 кв 2021 зросли на 12,5% у порівнянні з 3 кв 2020 завдяки розвитку цифрових рішень, як от сервіси на базі хмарних технологій, BigData, Microsoft Azure Stack та інших.
У 3 кв 2021 абоненти активно користувались цифровими послугами. Так, кількість абонентів, які використовують цифрові канали самообслуговування «Мій Київстар» збільшилась на 33,7% у порівнянні з 3 кв.2020. Кількість користувачів цифрової послуги Київстар ТВ зросло за той же період на 92,3%. Також збільшилась кількість користувачів мобільно-фінансових послуг («Смарт Мані»), як результат дохід від цих послуг у 3 кв 2021 зріс на 24% у порівнянні з попереднім кварталом 2021 р.
У 3 кв 2021 капітальні витрати Київстар збільшились на 10,7% до 1,2 млрд грн у порівнянні з 3 кв.2020. Кошти були спрямовані на будівництво мереж 4G у віддалених та малонаселених районах. У тому числі – покриття мережею 4G основних автомобільних трас міжнародного значення. Київстар також зробив черговий крок у вдосконаленні якості послуг, запровадивши технологію SON (self-organizing network). Це технологічне рішення допомагає в автоматичному режимі оптимізувати роботу базових станцій мобільного зв’язку. У 3 кв 2021 за результатами тестів у мобільному додатку Speedtest від Ookla Київстар став лідером зі швидкості мобільного інтернету і території покриття.
Компанія протягом 3 кв 2021 підтримувала заходи з протидії поширеності захворювань на Covid. Зокрема завдяки цифровим можливостям Київстар протягом кварталу здійснювалось SMS інформування абонентів щодо доступності пунктів вакцинації.
Київстар утримує лідерство серед телеком-операторів України за обсягами платежів до державного бюджету. В 3 кв.2021 компанія сплатила податків та зборів на загальну суму понад 2,5 млрд грн.
Ключові показники діяльності Київстар у 3 кв 2021 у порівнянні з аналогічним періодом 2020
|
Фінансові й операційні показники (млн грн)
|
3 кв. 2021
|
3 кв. 2020
|
3 кв.2021/ 3 кв.2020
|
9 міс 2021
|
9 міс 2020
|
9 м 2021/9 м 2020
|
Загальна виручка
|
7,275
|
6,502
|
11,9%
|
21,211
|
18,461
|
14,9%
|
EBITDA
|
4,915
|
4,411
|
11,4%
|
14,357
|
12,527
|
14,6%
|
Маржа EBITDA, %
|
67,6%
|
67,8%
|
(0,3 п.п)
|
67,7%
|
67,9%
|
(0,2 п.п)
|
Операційні капітальні витрати
|
1,190
|
1,076
|
10,7%
|
3,729
|
3,601
|
3,6%
|
Мобільний зв’язок
|
|
|
|
|
|
|
Загальний операційний дохід
|
6,766
|
6,065
|
11,5%
|
19,720
|
17,189
|
14,7%
|
У тому числі послуги передачі даних
|
4,066
|
3,443
|
18,1%
|
11,849
|
9,596
|
23,5%
|
Абоненти (млн)
|
26,3
|
25,8
|
1,8%
|
|
|
|
У тому числі мобільного інтернету
|
18,4
|
16,8
|
9%
|
|
|
|
Кількість абонентів 4G
|
11,6
|
8,8
|
31,9%
|
|
|
|
ARPU (грн)
|
86
|
78
|
9,7%
|
|
|
|
MOU (хв)
|
595
|
621
|
(4,3%)
|
|
|
|
Використання дата-трафіку (ГБ/користувач)
|
7,0
|
5,8
|
19,8%
|
|
|
|
Фіксований зв’язок
|
|
|
|
|
|
|
Загальна операційна виручка
|
465
|
399
|
16,4%
|
1,379
|
1,172
|
17,6%
|
Операційна виручка ШПД
|
297
|
259
|
14,5%
|
883
|
765
|
15,4%
|
Абоненти ШПД (млн)
|
1,18
|
1,1
|
9,5%
|
|
|
|
ARPU ШПД (грн)
|
84
|
81
|
3,6%
|
|
|
Довідка про Київстар
Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрало 26,3 млн абонентів мобільного зв’язку і понад 1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги на основі широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G. На сьогодні 89% населення України проживає у зоні мережі LTE Київстар. Компанія є лідером на ринку мобільного, фіксованого зв’язку, інтернету та конвергентних послуг. Київстар пропонує інноваційні рішення з використанням Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги, цифрове ТБ та ін. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, головний офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 24 роки працює в Україні та визнаний як найбільший платник податків на телеком ринку, кращий роботодавець та соціально відповідальна компанія.