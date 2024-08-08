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Київстар у другому кварталі 2024-го збільшив інвестиції в економіку України на понад 63% - до 2,276 млрд грн Актуально

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Київстар у другому кварталі 2024-го збільшив інвестиції в економіку України на понад 63% - до 2,276 млрд грн

Оператор електронних комунікацій Київстар збільшив інвестиції у відбудову телеком інфраструктури, розвиток в Україні нових технологій та зміцнення енергетичної стійкості мереж зв`язку. У 2 кв 2024 р капітальни витрати склали 2,275 млрд грн. Загальна сума інвестицій Київстару за період з 2022 по червень 2024 р перевищила 15,6 млрд грн.

У другому кварталі 2024 року Київстар продовжив реалізацію стратегії «4G повсюди» і підключив до зв`язку 4G ще 133 населених пункти, а всього за перше півріччя швидкісний мобільний інтернет підключено у 295 населених пунктів. Компанія продовжує заходи з енергозабезпечення зв`язку та інтернету. Для цього на базових станціях станом на кінець червня встановлено 115 тис нових акумуляторів, які забезпечують щонайменше 4 години автономної роботи мережі під час блекаутів. Для забезпечення зв’язку критично важливих об`єктів компанія використовує 2300 генераторів. У планах Київстар придбати ще 848 промислових генераторів і 61,7 тис акумуляторів з метою підготовки мережі до роботи в осінньо-зимовий період. 

Київстар у 2 кв 2024 р збільшив капітальні витрати на 63,1% - до 2,276 млрд грн у порівнянні з 2 кв 2023 р. Відповідно до інвестиційної програми Київстар, протягом 2023-2027 років заплановано залучити в економіку України 1 млрд дол США. 

У 2 кв 2024 року зберігається ріст використання послуг 4G. Так кількість користувачів послуги швидкісного мобільного інтернету зросла на 7,9% у порівнянні з 2 кв 2023 року, до 16,9 млн абонентів. Також абоненти збільшили використання мегабайтів – на 11,1% в розрахунку на одного абонента. Абонентська база мобільного зв`язку в 2 кв 2024 року зменшилась на 2,8% у результаті впливу факторів війни, як-то міграція населення за межі країни, тимчасова окупація низки населених пунктів. 

Нові цифрові бізнеси Київстару стабільно зростають. Так у 2 кв. 2024 року кількість абонентів, які користуються послугою Kyivstar TV збільшилась на 51,7% порівняно до 2 кв 2023 р. Станом на кінець 2-го кв 2024 р понад 8 млн клієнтів встановили мобільний застосунок helsi для запису до медичних спеціалістів. Кількість клієнтів, які користуються цифровим сервісом самообслуговування «Мій Київстар» досягла в 2 кв 2024 року 5 мільйонів.

Київстар продовжує допомагати країні наближати перемогу і мир. У 2 кв 2024 року Київстар та фонд «Повернись живим» започаткували спільний проєкт по забезпеченню Повітряного командування «Південь» комплексними апаратними зв`язку. Для реалізації ініціативи Київстар виділив 50 млн грн.  

У 2 кв 2024 року Київстар сплатив до державного бюджету України понад 2,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів. 

Показники діяльності Київстар у 2 кв 2024 і за 6 місяців у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року

Фінансові та операційні показники (млн грн)

2 кв 2024

2 кв 2023

2 кв 2024/

2 кв 2023

6 міс 2024

6 міс 2023

2024/2023

Загальний  дохід

9 425

8 609

9,5%

16 594

16 956

(2,1%)

Загальний дохід від наданих послуг

9 328

8 549

9,1%

16 408

16 843

(2,6%)

EBITDA

5 585

5 085

9,8%

9 212

10 006

(7,9)

EBITDA margin

59,3%

59,1%

0,2 pp

55,5%

59,0%

(3,5 pp)

Капітальні витрати*

2 276

1 395

63,1%

3 348

2 176

53,9%

Кількість абонентів, млн

   

    

Абоненти мобільного зв`язку

23,4

24,1

(2,8%)

      

Абоненти «Домашнього Інтернету»

1,1

1,1

2,1%

      

Операційні результати мобільного зв`язку

      

Загальний операційний дохід

8 766

8 066

8,7%

15 427

15 897

(3%)

У тому числі від послуги передачі даних

5 184

4 679

10,8%

9 059

9 150

(1%)

Абоненти мобільного інтернету (млн)

16,9

16,8

1%

      

У тому числі абонентів 4G

14,1

13,1

7,9%

      

Проникнення 4G

60,3%

54,3%

6.0 pp

      

ARPU (грн)

123

110

11,5%

      

MOU (хв.)

540

565

(4,5%)

      

Використання даних (Гбайт/абонента)

11,0

9,9

11,1%

      

Операційні результати фіксованого зв`язку

      

Загальний операційний дохід

562

483

16,4%

981

946

3,7%

Довідка про Київстар

Київстар  найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2024  року обслуговував  понад 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років  планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол США.  Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua 

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