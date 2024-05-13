Київстар у топ-5 найбільших інвесторів в економіку України – рейтинг Forbes

Ринок електронних комунікацій України — один з ключових оплотів опору російській агресії. Незважаючи на виклики воєнного часу, руйнування інфраструктури внаслідок бомбардувань та обстрілів, українські оператори електронних комунікацій продовжують забезпечувати мобільний та фіксований зв`язок, будують нові базові станції та розвивають в країні сучасні технології.

Серед компаній мобільного та фіксованого зв`язку найбільшим інвестором став «Київстар», який інвестував за час повномасштабної війни понад 12,3 млрд грн в економіку України. За результатами рейтингу Forbes Ukraine «Найбільші інвестори воєнного часу» національний телеком оператор зайняв п`яту позицію серед більш ніж 60 компаній. Завдяки інвестиціям за час повномасштабної війни Київстар збудував понад 5,5 тисяч нових базових станцій мобільного зв`язку і модернізував більш ніж 13 тисяч базових станцій, відновив зв`язок у 966 звільнених населених пунктах, а ще 4 тисячі населених пунктів підключив до зв`язку 4G.

Одним з інвестиційних проєктів Київстару стало забезпечення роботи мобільної та фіксованої мереж під час блекаутів. Для цього компанія встановила на базових станціях понад 130 тисяч нових акумуляторів, що дозволяє мережі працювати до 6 годин без використання зовнішнього енергоживлення. Також збільшено майже у чотири рази парк генераторів. Крім того, Київстар залучає в Україну найкращі світові технології зв`язку. Так, у 2024 році підписано меморандум із технологічним конгломератом Rakuten Group з метою відбудови цифрової інфраструктури України та розвитку 5G. Відповідно до планів компанії у найближчі три роки в економіку України буде інвестовано 600 млн долл США, у тому числі для розвитку нових технологій зв`язку.

Компанія Київстар також бере активну участь у національному спротиві агресору. За два роки повномасштабної війни на підтримку ЗСУ, допомогу госпіталям, забезпечення інтернетом укриттів виділено понад 1,9 млрд грн. Серед реалізованих Київстаром проєктів – закупівля медичного обладнання для опікового центру «Незламні», забезпечення інженерно-саперних бригад ЗСУ обладнанням для розмінування тадопомога силам ППО України разом із фондом «Повернись живим» тощо.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій за кількістю абонентів, що станом на грудень 2023 р. обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та більше 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, RTK сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології та в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн доларів США. Компанія допомагає країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 1,8 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи. Єдиний акціонер Київстар – міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net , www.kyivstar.ua